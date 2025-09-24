Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Βουλή και την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας ολοκληρώνεται η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος -που παρουσιάστηκε από τους αρμόδιους τομεάρχες και γραμματείς Μιλένα Αποστολάκη, Δημήτρη Σπυράκο και Δημήτρη Αναστόπουλου.

Η τροπολογία στηρίζεται σε τέσσερις άξονες: την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, την υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφέρεια για την σωστή ενημέρωση των οφειλετών και την διασφάλιση της διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση «κρυφών» χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει τον τρόπο που από εδώ και πέρα το ΠΑΣΟΚ θα πιέζει την πλευρά της κυβέρνησης -«αντιπαράθεση με αντιπρόταση», χαρακτήρισε χθες την αντιπολίτευση που ασκεί το κόμμα του ο Ανδρουλάκης (Action24).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική («Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα “ήρεμα νερά”, ούτε βλέπω έναν “απομονωμένο” Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες (…) Στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης»), αλλά και για την Γάζα -«στρατηγική σχέση με τον Ισραήλ δεν σημαίνει συνενοχή σε καμία των περιπτώσεων. Πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους λαούς της Ευρώπης, με όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, οι οποίες κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την εθνοκάθαρση, που εξελίσσεται στη Γάζα», είπε. Παράλλλα, όμως, ήταν η πρώτη φορά από τις εσωκομματικές εκλογές που απευθύνθηκε στο εσωτερικό του κόμματός του.

«Δεν έχω να απαντήσω τίποτα» σε Γερουλάνο-Δούκα

Ακούγοντας χωρίς να διορθώνει τον συνομιλητή του να αναφέρει ως μήνα διεξαγωγής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον Δεκέμβριο, ο Ανδρουλάκης με έμμεσο τρόπο απάντησε και στις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου για τους δύο μήνες στους οποίους «η βελόνα πρέπει να ξεκολλήσει» και στην πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεδριακή απόφαση, ώστε να αποκλειστεί η συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά: «Δεν έχω να απαντήσω τίποτα και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί», σχολίασε ο Ανδρουλάκης. «Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη ΝΔ και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Για τα σχόλια που ακούστηκαν για την λειτουργία του κόμματος και τα ανενεργά όργανα (Πολιτικό Συμβούλιο και Πολιτικό Κέντρο) από τον Γερουλάνο και από τον Χάρη Καστανίδη, ο Ανδρουλάκης επεσήμανε πως στο κόμμα «όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο (…) Αρα αυτοί που δούλεψαν δεν είναι άνθρωποι πέρα από το ΠΑΣΟΚ. Είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η δομή μας, τα όργανά μας».

«Βγήκε από το συρτάρι ο Λοβέρδος»

Ο Ανδρουλάκης δεν φάνηκε να ανησυχεί πως θα υπάρξουν στελέχη που θα μεταπηδήσουν στη ΝΔ, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος -πρόσφατα, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διέψευσε με επιστολή του σχετικά δημοσιεύματα, μιλώντας για «καραγκιοζιλίκια» που ο ίδιος δεν κάνει και προαναγγέλοντας την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, συνέδεσε την μεταγραφή Λοβέρδου με την χρονική στιγμή της παρουσίας του ίδιου στην ΔΕΘ: «Το ότι ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε από το συρτάρι του τον κ. Λοβέρδο δύο μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, λέει πολλά. Η ΔΕΘ ήταν σημείο καμπής, διότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι τάχα δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο εκείνοι έχουν πρόγραμμα και στελέχη. Και το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα σχέδιο καινοτόμο, σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο», σχολίασε.

Τόνισε πως η ΔΕΘ αποτελεί σημείο καμπής -προτάσσοντας την αποστολή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να φτάσει παντού, «με μάχες στη Βουλή και την κοινωνία. Και όσα παιχνίδια χαμηλού επιπέδου και παρασκηνίου -όπως με τον κ. Λοβέρδο- στήσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα αποφύγει την ήττα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κούρασε, βαρέθηκε, υποτίμησε και περιφρόνησε τον ελληνικό λαό. Και θα το πληρώσει στην κάλπη».