Για μεθοδεύσεις στην εξεταστική επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπάθεια συγκάλυψης, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δήλωσή του, με αφορμή την έναρξη των κλήσεων των πρώτων μαρτύρων τις προσεχείς ημέρες, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μεθόδευσε και πάλι μία διαδικασία-παρωδία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «από τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, όλοι εκείνοι δηλαδή που σε αγαστή συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού και την πολιτική κάλυψη των δύο υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διασπάθισαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων».

Ο ίδιος τόνισε ότι η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι στις κλήσεις μαρτύρων συμπεριλήφθηκαν ακόμα και πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, μεταξύ των οποίων υπουργοί και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης, «δεν είναι μόνο προσβλητικό για τη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή αλλά είναι και υποτιμητικό για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, που παρακολουθεί εδώ και μήνες έναν πρωθυπουργό αρχικά να υποβαθμίζει ως “σκιές” το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίκαιρη ερώτηση που του είχα καταθέσει, και αργότερα να εμποδίζει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών του αρνούμενος τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που προτείναμε. Να κρύβει τους βουλευτές του και να επιχειρεί να ελέγξει την ψήφο τους σε μια πρωτοφανή διαδικασία στα κοινοβουλευτικά χρονικά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέληξε λέγοντας ότι «τέτοιες μεθοδεύσεις είναι κυρίως ενδεικτικές της αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως εργαλείο απαξίωσης και προσβολής των θεσμών και των διαδικασιών της Βουλής».