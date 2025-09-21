Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία», τόνισε ότι αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία το συντομότερο δυνατό. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως υπάρχει εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας, με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και ένα νέο πολιτικό ήθος, καλώντας τους πολίτες να εμπιστευθούν μια «πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση» που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε ότι το αίτημα για εκλογές σηματοδοτεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του κόμματος, σημειώνοντας πως, μετά από πρωτοβουλίες εντός και εκτός Βουλής και τη διαμόρφωση και παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος, η αξίωση για προσφυγή στις κάλπες «είναι η φυσική συνέπεια μιας συντεταγμένης πολιτικής διαδικασίας που ακολουθούμε πιστά».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε πως η πολιτική αλλαγή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ «βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών που συνεπάγονται όξυνση των ανισοτήτων, υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας και μια επισφαλή θέση της χώρας σε ένα σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον». «Θέλουμε μια Ελλάδα που επενδύει στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες. Μια Ελλάδα για Όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα για το γιατί οι πολίτες να εμπιστευθούν το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το κόμμα του διαθέτει «αξιόπιστο και επεξεργασμένο» σχέδιο, ενώ «απέναντι στην αξιακή παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ χαράσσει ένα φωτεινό μονοπάτι ελπίδας για κάθε πολίτη». Για τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδίου, εξήγησε ότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ «θέτει τις βάσεις για την ισχυρή Ελλάδα του 2030», επισημαίνοντας πως το κόμμα δεν αρκείται σε αποσπασματικά μέτρα, αλλά προτείνει «σχέδιο μακράς πνοής με μεταρρυθμίσεις στο κράτος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στις πέντε εθνικές προτεραιότητες του προγράμματός του, επισημαίνοντας ότι με αυτούς τους μετρήσιμους στόχους διαμορφώνεται ένα ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας. Απαντώντας στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας για το κόστος του προγράμματος, υποστήριξε πως η αντίδραση ήταν «απολύτως προβλέψιμη» και δείχνει «απόλυτο πανικό». Όπως σημείωσε, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «είναι συγκρίσιμο με το κόστος των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για το 2026 και 2027» και η μεγάλη διαφορά είναι ότι το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ «δεν το κατάρτισαν εταιρείες συμβούλων και επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης: «Δεν χρειαζόμαστε απλώς νέο διαχειριστή εξουσίας· χρειαζόμαστε γενναία αλλαγή, πολιτική, ηθική και αξιακή – και εγώ μπορώ να την υπηρετήσω, χωρίς καμία δέσμευση απέναντι στην ολιγαρχία, διότι πολύ απλά δεν έχω “χορηγούς”».

Προοδευτική διακυβέρνηση και θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για το ποιους θα μπορούσε να συμπεριλάβει σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «με το ΠΑΣΟΚ, η χώρα δεν διαθέτει μόνο σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και την αξιόπιστη επιλογή για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση», υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ αποτελεί «εγγυητή της πολιτικής αλλαγής απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη». Αναφέρθηκε ακόμα στην αξιοπιστία και στη διαφάνεια, υπογραμμίζοντας ότι «ό,τι λέμε στις προγραμματικές μας θέσεις ως αντιπολίτευση, το κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση», χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Όπως σημείωσε, τον τελικό λόγο έχει ο λαός, που θα διαμορφώσει τους συσχετισμούς.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία «κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών», υποστηρίζοντας πως «η αποτυχία της είναι ορατή στην καθημερινή ζωή των πολιτών: υποχωρεί η ποιότητα των θεσμών, τα εισοδήματα εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τα καρτέλ, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι κερδισμένοι είναι λίγοι και ισχυροί…».

Σχετικά με τον κίνδυνο νέας κρίσης εξαιτίας της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε: «Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξαναρίξει τη χώρα στα βράχια». Επισήμανε πως η οικονομική κατάσταση παραμένει εξαρτημένη από την κατανάλωση, με εμπορικό έλλειμμα και έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης «είτε διατέθηκαν σε έργα χαμηλής προστιθέμενης αξίας είτε κατέληξαν σε λίγα ισχυρά συμφέροντα». Όπως σημείωσε, το δυνητικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξάνεται μόλις 1% την επόμενη δεκαετία, γεγονός που χαρακτηρίζει ως «παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης», επιμένοντας στην ανάγκη για άμεση αλλαγή πορείας.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως «ανάπτυξη για εμάς σημαίνει πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, όχι κερδοσκοπία στο real estate», τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν πωλείται» και καταγγέλλοντας πως «οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη μας έκαναν ξένους στον τόπο μας».

Θέσεις για τα εθνικά και εξωτερική πολιτική

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι ο διάλογος πρέπει να διεξάγεται, αλλά χωρίς αυταπάτες και πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον τουρκικό αναθεωρητισμό ούτε να εμφανίζει τον κ. Ερντογάν ως ισότιμο εταίρο στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της». Υπογράμμισε ότι «καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα», επισημαίνοντας τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τι σημαίνει εθνική στρατηγική, ενώ εξέφρασε ερωτήματα για τη «θαρραλέα εξωτερική πολιτική» που διαφημίζει η κυβέρνηση, αναφερόμενος σε ζητήματα όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, το υποθαλάσσιο καλώδιο με την Κύπρο και τις καθυστερήσεις στην προκήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων, σημειώνοντας ότι πολλά από αυτά στηρίζονται σε βάσεις που είχε θέσει το ΠΑΣΟΚ από το 2011.