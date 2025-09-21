Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξέφρασε συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του, το οποίο έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί «αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα», το οποίο οι αρμόδιες δικαστικές αρχές οφείλουν να εξετάσουν με τη δέουσα προσοχή.

Η θέση αυτή διαβιβάστηκε προσωπικά στον Πάνο Ρούτσι από αντιπροσωπεία του κόμματος, στην οποία συμμετείχαν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δ. Μπιάγκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δ. Μάντζος και η βουλευτής και μέλος των επιτροπών για τα Τέμπη, Μ. Αποστολάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έξω από τη Βουλή, όπου ο κ. Ρούτσι συνεχίζει για μέρες απεργία πείνας.