Θα μπορούσε η Μαρία Καρυστιανού να πολιτευθεί; Για πρώτη φορά, ύστερα από αλλεπάλληλες αρνήσεις, η ίδια άφησε ανοιχτό παράθυρο για την πολιτική της δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή της στα κοινά, την οποία μέχρι πρόσφατα απέρριπτε κατηγορηματικά. «Δεν βλέπω ακόμα ότι θα μπορούσα να ηγηθώ μιας νέας πολιτικής προσπάθειας, αλλά κι εγώ ανήκω στο ποσοστό που επιθυμεί κάτι άφθαρτο. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό» ανέφερε στο Mega, περιγράφοντας το 25% που, σύμφωνα με μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (Opinion), θα έβλεπε θετικά ένα κόμμα που θα είχε ιδρύσει εκείνη.

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα» σχολίασε χαρακτηριστικά – εξηγώντας, ωστόσο, ως προϋπόθεση της ενεργοποίησής της, πως αυτό το βήμα πρέπει να γίνει από «ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους». Η Καρυστιανού επεσήμανε πως δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε η ίδια να είναι επικεφαλής: «Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθει αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του». Στους επικριτές της απάντησε πως οι κινήσεις της οδηγούνται από την ανάγκη «να φτάσει εκεί που πρέπει», καθώς «αυτό ορκίστηκε στο μνήμα της κόρης της», Μάρθης.

Για την αντιπολίτευση

Είναι σαφές πως εκτός από τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί για την κυβέρνηση, η Καρυστιανού απευθύνεται επικριτικά και στην αντιπολίτευση: «Είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν» σχολίασε σκωπτικά. «Οταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην Ιστορία». Η βασική πλατφόρμα για την Καρυστιανού συνεχίζει να είναι η υπόθεση των Τεμπών – χθες βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας (και πατέρα του Ντένις, ενός εκ των υπολοίπων θυμάτων στα Τέμπη) Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητεί την εκταφή και την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση της σορού του παιδιού του. «Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος, να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής» σχολίασε στη δήλωσή της στο Σύνταγμα.