Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ρούτσι.

Οι δύο γονείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους καθώς και η αιτία θανάτου τους όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν.

Εξώδικο – «Θέλουμε την αλήθεια»

«Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια» αναφέρει σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού που στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που βρίσκεται από χθες έξω από τη Βουλή σε απεργία πείνας και δίψας.

Ο Ρούτσι είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας

Κλειστό φέρετρο

«Μου έδωσαν μια σακούλα κλειστή, μετά ένα φέρετρο κλειστό και δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω», καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας.

Εξώδικο – H άρνηση εκταφής αντίθετη προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο, «η άρνηση εκταφής προς διαπίστωση του ότι πράγματι στο μνήμα του τέκνου κείται η ορθή σορός και άρα προς διαπίστωση του οικογενειακού δεσμού, θεμελιώνει ευθεία παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γονέα, αλλά και του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού του βίου, κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)».