Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023, εκφράζει εκ νέου τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Μέσω μίας αιχμηρής ανάρτησης στα social media, καταγγέλλει ενέργειες που, όπως αναφέρει, υπονομεύουν το αίσθημα δικαιοσύνης. Η αντίδρασή της προκλήθηκε από την εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων που υπέβαλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας σχετικά με τους κατηγορούμενους, γεγονός που προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο: ότι πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Ο Αντεισαγγελέας Εφετών μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κ. Καρυστιανού υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Μάρτιο του 2025, η ίδια μαζί με δύο ακόμη συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει αίτημα προς την κα Αποστολάκη, Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ζητώντας την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ανακριτικής διαδικασίας. Ωστόσο, την επομένη της υποβολής του αιτήματος, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Αδειλίνη, αποφάσισε να αφαιρέσει την επίμαχη εποπτεία από την κα Αποστολάκη και να την αναθέσει στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κ. Τσόγκας ανέλαβε τη μελέτη του ανακριτικού υλικού –μια δικογραφία 60.000 σελίδων– και συνέταξε πρόταση σχεδόν 1.000 σελίδων μέσα σε μόλις επτά ημέρες. Όλα αυτά πριν κατατεθεί το υπόμνημα διαμαρτυρίας των συνηγόρων για την επίσπευση της ανάκρισης, στις 29 Αυγούστου — ημέρα κατά την οποία εστάλη και το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους, που αναφέρει την παρουσία ξυλολίου και υδρογονανθράκων.

Η κ. Καρυστιανού θέτει «σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας και απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους δικαστικούς και νομικούς θεσμούς να τοποθετηθούν. Όπως επισημαίνει, «Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!»

Ο κ. Τσόγκας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η κ. Καρυστιανού, φέρεται να είναι στενός φίλος του κ. Β. Φλωρίδη, αδελφού του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ζήτησε σε άρθρο του την αυτεπάγγελτη άσκηση διώξεων κατά συγγενών που ασκούν κριτική ή μηνύουν δικαστές και εισαγγελείς. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση ανήκει σε χαμηλότερη βαθμίδα, ο κ. Τσόγκας ανέλαβε την εποπτεία μετά την απομάκρυνση της κας Αποστολάκη, επιβεβαιώνοντας, κατά την άποψη της κ. Καρυστιανού, την επιλογή της κας Αδειλίνη.

Η κ. Καρυστιανού καταλήγει ζητώντας την έμπρακτη στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, καθώς και της ολομέλειας Δικηγόρων, «δίπλα στο δίκαιο, το σωστό και δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν».