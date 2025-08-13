Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Όπως σημειώνει η κ. Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα social media, η Κοβέσι δήλωσε σε συνέντευξη στο γερμανικό δίκτυο ARD ότι «οι έρευνες έδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σηματοδότησης θα έπρεπε να είχε εκσυγχρονιστεί. Εάν το έργο είχε υλοποιηθεί εγκαίρως και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Η πρόεδρος του Συλλόγου προσθέτει ότι, παρά τα ευρήματα, η ελληνική κυβέρνηση «δεν ακούμπησε ΚΑΝΕΝΑΝ πολιτικό ούτε για κακουργηματική απιστία, ούτε για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας 57 αθώων ψυχών». Καταγγέλλει «απόλυτη απαξίωση, αδικία και αλαζονεία, με ιθύνοντες που κρατούν ο ένας τον άλλον και είναι όλοι συνενοχοί στη διαφθορά και τη διαπλοκή».

«Αυτό που δεν έχουν υπολογίσει είναι όλους εμάς που πολεμάμε για τις 57 ψυχές», καταλήγει η κ. Καρυστιανού, προειδοποιώντας ότι «αυτές οι ψυχές θα βάλουν σύντομα κάθε κατεργάρη στον πάγκο του».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού: