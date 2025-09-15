Να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησαν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων και οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Είμαι η μαμά της Φραντζέσκας Μπέζα που έλεγε “δεν έχω οξυγόνο” και κάηκε ζωντανή στο κυλικείο. Δεν έχω μιλήσει τόσα χρόνια, σεβάστηκα τη Δικαιοσύνη. Πίστευα στη Δικαιοσύνη, αλλά με έχει κάνει το γεγονός έξαλλη, να κλείσει η δικογραφία» λέει η Φωτεινή Κοκκάλα. Την ώρα που η δικογραφία παραδόθηκε στον πρόεδρο Εφετών και η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα αναμένεται να προσδιοριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026, συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας ζητούν να μην κλείσει η υπόθεση.

«Μας κάνει εντύπωση, ότι εντός έξι ημέρων συντάχθηκε πρόταση από τον κ. Εισαγγελέα Εφετών, για μια δικογραφία άνω των 60.000 – 70.000 σελίδων, γεγονός που δείχνει μια σπουδή προς την δίκη, η οποία θα πρέπει να γίνει χωρίς κενά και αμφιβολίες επί όλων των κρίσιμων ζητημάτων», τόνισε ο πατέρας θύματος και δικηγόρος, Αντώνης Ψαρόπουλος. «Έχουμε καταθέσει μηνύσεις εναντίον δικαστικών, που δεν πράττουν τα νόμιμα και δίκαια, όπως έναντι του ειδικού εφέτη-ανακριτή που βεβιασμένα έκλεισε τη δικογραφία, όπως και κατά του Εισαγγελέα Εφετών, του παρανόμως αντικαταστάτη της κας Αποστολάκη», είπε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη και τους σιδηροδρομικούς που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και άλλοι, που με εγκληματικές παραλείψεις συνετέλεσαν καθοριστικά στο τραγικό δυστύχημα. «Στη ζυγαριά της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη ελαφραίνει περισσότερο. Μέρα με τη μέρα δυσπιστώνω ακόμη περισσότερο και εάν μου πείτε για δίκαιη δίκη, θα σας απαντώ διφορούμενα πια. Απογοήτευση σκέτη», είπε ο Χρήστος Χούπας. «Ο ανακριτής δεν έχει καλέσει τους γραμματείς των υπουργείων και έκλεισε την ανάκριση. Είναι δυνατόν;», είπε η Ελένη Βασσάρα.

Ο εισαγγελέας Εφετών σε μία πρόταση που αριθμεί 996 σελίδες, ζητά να δικαστούν οι 36 συνολικά κατηγορούμενοι για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος και κακουργήματος, μεταξύ αυτών ανθρωποκτονίες από πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και αλλά βαριά αδικήματα. Συνολικά 79 συγγενικά πρόσωπα θυμάτων κατέθεσαν υπόμνημα, στο οποίο στοιχειοθετούνται, όπως υποστηρίζουν, συγκεκριμένα κενά και ελλείψεις στην δικογραφία, που όμως έκλεισε τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, στο άτυπο μνημείο που έχει δημιουργηθεί μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη και είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά και τα 57 ονόματα των θυμάτων. «Αυτή η κίνηση που κάνω σήμερα είναι μία υπόσχεση που έχω δώσει στο παιδί μου, ότι δεν θα το αφήσω έτσι. Θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους. Ζητάω ένα απλό χαρτί, την εκταφή του παιδιού μου, γιατί υπάρχει κάτι που κρύβεται», είπε.

«Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την εκταφή του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.