Στην τελική ευθεία για τον προσδιορισμό της δίκης μπαίνει η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας και διαβίβασε τον φάκελο όπως ορίζεται, σε πρόεδρο Εφετών ώστε με τη δική του σύμφωνη γνώμη να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σε μία πρόταση που αριθμεί 996 σελίδες, αναφέρεται στις κατηγορίες, όπως ανθρωποκτονίες απο πρόθεση, συνέργειες σε αυτή τη βαριά κατηγορία, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 36 μη πολιτικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται, επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο και με επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγκοινωνιών πράξεις, σωματικές βλάβες μεγάλου αριθμού ανθρώπων και σημαντικές βλάβες στις σιδηροδρομικές υποδομές, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια μεγάλου αριθμού πολιτών, παραβάσεις καθήκοντος και άλλες.

Έτσι όπως εξελίσσονται οι δικαστικές διαδικασίες, η δίκη για τους υπεύθυνους του δυστυχήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Φεβρουάριο, όταν και συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ανείπωτη τραγωδία.

Στο εδώλιο, αν δεν αλλάξει κάτι από την αξιολόγηση του προέδρου εφετών, θα καθίσουν ως υπεύθυνοι εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη και τους σιδηροδρομικούς που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου (δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών), της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, και άλλοι που με εγκληματικές παραλείψεις συνετέλεσαν καθοριστικά στο τραγικό δυστύχημα, καθώς κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές δεν είχαν ολοκληρωθεί και βασικά συστήματα ασφάλειας δεν λειτουργούσαν.

Άλλωστε και στην πρότασή του ο εισαγγελέας εφετών Λάμπρος Τσόγκας, ο οποίος λεπτομερώς αναφέρεται στις κατηγορίες και το ανακριτικό υλικό, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Συμπερασματικά η πιο πάνω περιγραφείσα συμπεριφορά τους με τις επιμέρους αναλυτικά αναφερόμενες πράξεις λειτούργησε ως επικίνδυνη επέμβαση στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αφού έτσι μέχρι τις 28-2-2023 δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφάλειας τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης και αυτόματης ακινητοποίησης των τρένων (ETCS-1) σε περίπτωση αντίρροπης κίνησής τους, οπότε επήλθε η σύγκρουση των αμαξοστοιχιών από τη διατάραξη στην ασφάλεια της κυκλοφορίας τους, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα».