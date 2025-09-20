Η Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και μητέρα της 19χρονης Μάρθης, που χάθηκε στο μοιραίο δυστύχημα παραχώρησε μια άκρως συγκινητική συνέντευξη στο mega.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η κα Καρυστιανού υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει μέχρι τέλους, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ψυχές των θυμάτων. Με τεράστια δύναμη ψυχής, περιέγραψε τον ανείπωτο πόνο της απώλειας, σημειώνοντας πως «ο χρόνος έχει παγώσει», παρότι έχουν περάσει 932 μέρες από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η ίδια τόνισε: «Για μένα είναι μέρα, με μία τεράστια διάρκεια. Σίγουρα είμαι πιο θυμωμένη, πιο αναστατωμένη για όλα αυτά που γίνονται. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος απλά έχει γίνει πιο έντονος γιατί έχει μείνει αυτό το αίσθημα της αδικίας, το οποίο έχει εξομοιωθεί με τον πόνο της απώλειας…».

«Παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής»

Αναφερόμενη στις ποινικές ευθύνες πολιτικών, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε: «Επιβεβαιώνει την αλαζονεία τους, αυτή την αίσθηση παντοκυριαρχίας που έχουν, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι όλα στην Ελλάδα είναι θέμα επικοινωνίας».

Για το γιατί δεν αποκαλύπτεται η αλήθεια, ήταν κατηγορηματική: «Γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και η αλήθεια θα τους “κάψει”». Παράλληλα, δήλωσε: «Έχουμε ένα τόσο πολυπληθές και διαπλεκόμενο σύστημα που ορίζει τις ζωές μας. και το πολιτικό και το δικαστικό σύστημα, και τα ΜΜΕ και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί συντηρούν αυτή τη φούσκα».

Η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Η κα Καρυστιανού στήριξε δημόσια τον Πάνο Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Όπως δήλωσε: «Αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι έξω από την Βουλή, δείχνει την εικόνα της χώρας…».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι άνοιξε η ίδια τη σακούλα με τη σορό της κόρης της: «Την άνοιξα γιατί ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι…». Περιέγραψε ότι εντόπισε ένα ιδιαίτερο οστό, το οποίο δεν καταγράφηκε σε καμία ιατροδικαστική έκθεση, γεγονός που της δημιούργησε ακόμη περισσότερα ερωτήματα.

Πολιτική προοπτική και κοινωνική ανάγκη δείχνουν δημοσκοπήσεις για Καρυστιανού

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν 25% υπέρ της δημιουργίας νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα…».

Παράλληλα, απάντησε και σε όσους αμφισβητούν τα κίνητρά της: «Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους…».

Ο αγώνας και η απώλεια της Μαρίας Καρυστιανού

Με δάκρυα στα μάτια, η Καρυστιανού παραδέχθηκε: «Ότι έχασαν την επιμέλεια της κόρης μου που πέθανε… αυτό που αμαυρώνει την μνήμη της νεκρής κόρης μου είναι κάτι που ακόμα με πληγώνει».

Για τη συνεργασία της με τον Νίκο Πλακιά ξεκαθάρισε: «Δεν είμαστε “μία γροθιά” με τον Νίκο Πλακιά…». Τέλος, αναφερόμενη στη Μάρθη, είπε συγκινημένη: «Έχουν περάσει 932 βράδια χωρίς τη Μάρθη και δυστυχώς θα είναι περισσότερα… Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει».