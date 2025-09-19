Από το καλό στο… καλύτερο οδεύει η πολιτική ζωή της χώρας. Εφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης μια διάταξη στη Βουλή, καλή, κατά τη γνώμη μου, η οποία απαγορεύει σε κάποιες κατηγορίες κατηγορουμένων (για τρομοκρατία, ναρκωτικά, δουλεμπόριο, εγκληματικές οργανώσεις κ.λπ.) να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα μιας δικογραφίας (αυτής που τους αφορά). Για λόγους προστασίας των μαρτύρων, των ρουφιάνων, των καταδοτών, των κουκουλοφόρων μαρτύρων – δεν έχει σημασία.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να ψηφίσουν τη διάταξη και επέκριναν το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, η οποία, κατά την άποψή τους, περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα – κι άλλες τέτοιες μπαρούφες. Τα χώνει ο Μάντζος του ΠΑΣΟΚ, τα χώνει κι ο Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά απαντάει ο Φλωρίδης. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «έχουν λατρεία για τους βιαστές και τους δολοφόνους». Βαριά κουβέντα, και φέρνει την αντίδραση του Γιαννούλη «είσαι συκοφάντης και αχρείος»!

Μάλιστα. Στο επόμενο επεισόδιο, γιατί προφανώς θα υπάρξει και επόμενο επεισόδιο με κάποια αφορμή, σε αυτή τη Βουλή, εισηγούμαι να βγάλουν τα πιστόλια και να πάνε στο πίσω μέρος του Μεγάρου της Βουλής, εκεί στην αυλή, να μονομαχήσουν… «κι όποιον πάρει ο χάρος».

Επί του παρόντος, πάντως, πήρε ήδη (ο χάρος) την ευπρέπεια και την απαραίτητη σε μια πολιτική αντιπαράθεση αγωγή…

Χάνει το δίκιο του

Ανέφερα προηγουμένως ότι πρόκειται για διάταξη με θετικό πρόσημο, και το πιστεύω. Αν αυτά τα καλόπαιδα οι δικηγόροι μπορούν να έχουν πρόσβαση από την πρώτη στιγμή στη δικογραφία ενός που κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών ή για ένα συμβόλαιο θανάτου, είναι βέβαιο ότι ο πρώτος που θα μάθει ποιος τον «έδωσε» θα είναι ο κατηγορούμενος. Κι όταν το μάθει ο κατηγορούμενος, αυτομάτως η ζωή εκείνου που κατέθεσε στοιχεία στις Αρχές, προκειμένου να τεκμηριωθεί το έγκλημα, θα τεθεί σε κίνδυνο. Ο Φλωρίδης, με λόγια κατανοητά, είπε: «Η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από εμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις, και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους».

Η αντιπολίτευση δεν τον κατάλαβε ή δεν ήθελε να καταλάβει τι έλεγε. Θα επαναλάβω, έχει δίκιο ο Φλωρίδης.

Το άδικο βρίσκεται στην οξύτητα με την οποία εκφράζεται. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Οι νοήμονες μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό που εισηγείται, χωρίς κραυγές. Περισσεύουν και περιττεύουν…

Περί ελευθερίας του Τύπου

Την επόμενη φορά που κάποιος θα μιλήσει για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα και το κατά πόσο οι έλληνες δημοσιογράφοι υφίστανται πίεση, καταπίεση, παρεμβάσεις και αδυνατούν να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα, καλόν είναι όλοι (μα όλοι) ως επαγγελματίες να ρίχνουμε πού και πού μια ματιά στο τι συμβαίνει αλλού. Το αναφέρω γι’ αυτούς ειδικά του «ψευδεπίγραφου 108», που πιπιλάνε σαν καραμέλα κάθε τόσο.

Για παράδειγμα, ας ρίξουν μια ματιά στο τι συμβαίνει στο… «λίκνο της ελευθερίας», τις ΗΠΑ. Το πώς ένας δημοφιλής ηθοποιός – παρουσιαστής, ο Τζίμι Κίμελ, κόπηκε στον αέρα, επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να εγκαλέσει την κυβέρνηση Τραμπ για το παιχνίδι μαζικής υστερίας στο οποίο επιδίδεται με αφορμή τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Τι είπε ο άνθρωπος; Οτι αυτός ο διαταραγμένος που τον σκότωσε ήταν για πολλά χρόνια συντηρητικός, Ρεπουμπλικανός, υποστηρικτής του Τραμπ. Με παρέμβαση της κυβέρνησης, η εκπομπή κόπηκε, και τώρα απειλείται με κόψιμο μια άλλη δημοφιλής εκπομπή, σε άλλο κανάλι, το NBC, αυτή του Τζίμι Φάλον, ο οποίος επίσης ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχάρη (αλίμονο…) το ABC που κατέβασε τους διακόπτες στην εκπομπή του Κίμελ, και νομίζω ότι ένα ρίγος ήδη διατρέχει την πλάτη όλων των δημοσιογράφων στις ΗΠΑ.

Εμείς εδώ τρώμε πού και πού καμιά γκρίνια (ίσως και στα όρια της παρέμβασης), αλλά ως εκεί. Τέτοιες αγριότητες δεν τις έχουμε ζήσει ακόμη. Τουλάχιστον…

Επιχείρηση «σαλαμοποίηση»

Κατάλογο 74 μαρτύρων πρότεινε η ΝουΔου στην… μπαζοεξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πλαίσιο αυτό είχαν το κουράγιο οι τύποι να καλέσουν προς μαρτυρία ακόμη και στελέχη των κυβερνήσεων Σημίτη (μέχρι και τον… Τζουμάκα!), από το 1998 και εντεύθεν. Η επιχείρηση «σαλαμοποίηση», σε όλο της το μεγαλείο. Μήπως και χαθούν οι «φραπέδες», οι «χασάπηδες» και οι «γρύλοι» στο τι έγινε, πώς έγινε και αν έγινε πριν από 27 χρόνια!

Απίθανοι τύποι, έχω να πω, αλλά θα πάει στράφι όλη η προσπάθεια – το σκάνδαλο είναι ντυμένο στα γαλάζια, κι αυτό δεν αλλάζει.

Ευκαιρίας δοθείσης, να πω ότι, από μαζοχισμό περισσότερο, κάθισα και διάβασα τα 74 ονόματα μαρτύρων που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για να καταθέσουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενα προς ένα. Δεν βρήκα πουθενά ούτε τον «φραπέ», ούτε τον «χασάπη», ούτε τον «γρύλο», ούτε τον Τρουλινό – ούτε καν την κυρία με τη Φεράρι και την Πόρσε, την κυρία Σεμερτζίδου!

Συγγνώμη, αλλά αν δεν κληθούν όλοι αυτοί να περιγράψουν με δικά τους λόγια τις «ομορφιές» που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιος θα το κάνει; Ο φίλος μου Βαγγέλης Αργύρης που ήταν υφυπουργός Γεωργίας πριν από 27 χρόνια;

Ολα στο φως

Στο μεταξύ, δέχτηκα τα παράπονα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοΐδη για τη χθεσινή αναφορά μου στην παράλειψη του ΠΑΣΟΚ (αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης) να τον ρωτήσει αν στους ελεγχθέντες χίλιους τόσους κτηνοτρόφους από την Οικονομική Αστυνομία (βάσει του πορίσματος των ερευνών, επιδικάστηκαν πρόστιμα 23 εκατομμυρίων) περιλαμβάνονται αυτοί οι εντιμότατοι κύριοι, ήτοι ο «φραπές», ο «χασάπης» και οι υπόλοιποι. Ο υπουργός μού είπε ότι δεν μπορούσαν να ελεγχθούν αυτοί όλοι, από τη στιγμή που διεξάγεται εις βάρος τους έρευνα, με βάση τις επισυνδέσεις, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Θα ήταν παράταιρο και ανώφελο», μου είπε, «να τους ελέγχει και η Οικονομική Αστυνομία, όταν η δικογραφία που έχει σχηματιστεί και η σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι επικεντρωμένες σε αυτούς. Δεν είναι σωστό, διότι δεν μπορεί να υπάρξει επικάλυψη των ερευνών».

Καταγράφω την άποψη του υπουργού, προσθέτοντας απλώς ότι αυτή η ιστορία πρέπει να «καθαρίσει» σε όλο της το εύρος, με κάθε τρόπο, για το δικό τους καλό. Εξελίσσεται, μετά τα Τέμπη, σε δεύτερη μεγάλη πληγή για την κυβέρνηση…

Ιερή πικρία

Δεν πήγε καλά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Ο σεβάσμιος ιεράρχης άφησε την πικρία του να ξεχειλίσει, αφού ο Πρωθυπουργός επέμεινε – σαν σε γινάτι – στο περίφημο «αμετάθετο», που αποκλείει τον μητροπολίτη Αμφιλόχιο να αναδειχθεί σε μητροπολίτη Χανίων. Μπροστά στις κάμερες, δεν μάσησε τα λόγια του, ούτε προσπάθησε να μιλήσει διπλωματικά:

«Πήγαμε και είπαμε τον πόνο μας. Η πολιτεία μάς άκουσε. Η απάντηση που πήραμε για το “μεταθετό” μάς στεναχωρεί. Θα μπορούσε αυτός ο διάλογος να πάει καλύτερα, εμείς μπορέσαμε και είπαμε το θέμα που μας απασχολεί και πάμε μπροστά. Το “μεταθετό” αποκλείστηκε να αλλάξει με την τροπολογία που κατατέθηκε (…) Η Εκκλησία ούτε σε εμάς άρχισε, ούτε σε εμάς θα τελειώσει. Τον θεσμό της πρέπει να τον σέβονται όλοι, κι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς».

Πίσω από την τελευταία αυτή φράση εγώ είδα μια φωτογραφία του Κυριάκου, εσείς;