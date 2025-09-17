Η είδηση έπεσε σαν βόμβα: ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο καταδικασμένος αρχηγός της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αφήνεται ελεύθερος. Με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, επικαλούμενου λόγους υγείας, η ποινή του θα εκτιθεί στο σπίτι του στην Πεύκη, με έναν τυπικό κατ’ οίκον περιορισμό και μια μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Λίγες μόλις μέρες πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η απόφαση αυτή προκαλεί οργή στην κοινή γνώμη. Σήμερα πραγματοποιείται η μεγάλη αντιφασιστική συναυλία και την Πέμπτη η καθιερωμένη πορεία μνήμης στο Κερατσίνι. Κάθε χρόνο πλήθος κόσμου δίνει το «παρών», αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν ξεχνά τη μνήμη του Παύλου Φύσσα και τις δολοφονικές ενέργειες των ταγμάτων εφόδου που ενορχηστρώθηκαν από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Η κραυγή της Μάγδας Φύσσα

Πρώτη, και πιο σπαρακτική, η φωνή της Μάγδας Φύσσα. Η μητέρα του Παύλου, που εδώ και δώδεκα χρόνια κουβαλάει τον σταυρό της μνήμης και της δικαιοσύνης, ξέσπασε στον ΣΚΑΪ:

«Μάλιστα… Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου που δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή που υποτίθεται παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα: Οι φασίστες έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Είμαι πάρα πολύ οργισμένη».

Οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα δεν μάσησαν τα λόγια τους. Μίλησαν για «σκανδαλώδη απόφαση», τονίζοντας: «Η θλιβερή επέτειος των 12 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής σημαδεύεται σήμερα από μια σκανδαλώδη απόφαση: την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του κατ’ οίκον, επικαλούμενο προβλήματα υγείας». Και προειδοποίησαν με νόημα: «Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με κίνητρο τη ναζιστική ιδεολογία δεν έχει εξαλειφθεί – έχει συνέχεια. Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης της οργάνωσης υπό διάφορες μορφές και ονόματα, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία».

Οι συνήγοροι των αιγύπτιων αλιεργατών

Αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση των συνηγόρων πολιτικής αγωγής των αιγύπτιων αλιεργατών, Θανάση Καμπαγιάννη, Κώστα Παπαδάκη και Κώστα Σκαρμέα: «Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου αργά χθες το μεσημέρι και αφού είχε ολοκληρωθεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών η δικάσιμος για την υπόθεση Χρυσή Αυγή, στην οποία δεν είχε γίνει η παραμικρή αναφορά, ενώ το βούλευμα που τον αποφυλακίζει δεν είχε περιέλθει ακόμα στη γραμματεία του δικαστηρίου».

Οι ίδιοι θύμισαν ότι ο Μιχαλολιάκος είχε «πάψει εδώ και τρία χρόνια να είναι ουσιαστικά κρατούμενος», αφού περνούσε τον περισσότερο χρόνο του σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης, απολαμβάνοντας – όπως τονίζουν – «ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση». Και κατέληξαν: «Η αποφυλάκιση του Ν.Μ. και η όλη ιδιαίτερη πολύχρονη μεταχείρισή του σε αντίθεση με ένα κλίμα αυστηροποίησης και ποινικού λαϊκισμού που κυριαρχεί, αποτελεί μια πρόκληση για το αντιφασιστικό κίνημα και την κοινωνία λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα».

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης «προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου». Το ΚΚΕ έκανε λόγο για «απαράδεκτη και σκανδαλώδη» εξέλιξη, σημειώνοντας ότι έρχεται δώδεκα χρόνια μετά την επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στο ΠΑΜΕ και λίγες μέρες πριν απ’ τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, απαιτώντας την αναίρεσή της.

Στο ίδιο μήκος κύματος η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε την αποφυλάκιση «σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία «πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής». Στο ίδιο πνεύμα, η Νέα Αριστερά τόνισε ότι πρόκειται για «σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη».