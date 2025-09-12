«Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη», τόνισε η Μάγδα Φύσσα μόλις έγινε γνωστό ότι αποφυλακίζεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση του για «λόγους υγείας».

Η κα Φύσσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη».

Υπενθυμίζεται ότι αποφυλακίζεται ο άλλοτε γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, ένα και πλέον χρόνο μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του. Είναι και πάλι εκτός φυλακής με κάτι οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο αποφυλακίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Στην αίτησή του επικαλέστηκε λόγους υγείας.