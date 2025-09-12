Αποφυλακίζεται ο άλλοτε γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, ένα και πλέον χρόνο μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκισή του. Είναι και πάλι εκτός φυλακής με κάτι οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο αποφυλακίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Στην αίτησή του επικαλέστηκε λόγους υγείας.