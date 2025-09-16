Με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» να παραμένει στο λιμάνι της Σμύρνης και ενώ η παράνομη NAVTEX που εξέδωσε για αυτό η Αγκυρα έχει ισχύ έως τις 25 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως η κίνηση αυτή της Αγκυρας έρχεται ως ένδειξη ενόχλησής της από το θετικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα με την Chevron και τα θαλασσοτεμάχια νοτίως της Κρήτης.

Η επικείμενη έξοδός του στο Αιγαίο για έρευνα σε 22 σημεία, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως άλλωστε τονίζεται και στην ελληνική αντι-NAVTEX, κρατά την κυβέρνηση σε στάση αναμονής, όπως διαφάνηκε και από τη χθεσινή αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει στη λογική της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, χωρίς να κάνει το παραμικρό βήμα πίσω, σε συνέχεια όλων όσων έχουμε πει μέχρι τώρα. Πιστεύουμε στον διάλογο, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον διάλογο, ο διάλογος όμως σημαίνει διεκδίκηση και όχι υποχώρηση» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραπέμποντας και στην ελληνική αντι-NAVTEX.

Αγκάθι στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η έξοδος και, πολύ περισσότερο, ο πλους του τουρκικού ωκεανογραφικού στο Αιγαίο μπορεί να συμπέσει και με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, και αυτό αν μη τι άλλο θα είναι μια κατάσταση που δεν θα μπορέσει να διευκολύνει τη συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Πάντως από τις δηλώσεις του έλληνα πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, φάνηκε πως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να κινηθεί σε αυστηρή γραμμή απέναντι σε κάθε προσπάθεια της Αγκυρας και να επωφεληθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω και προγράμματος SAFE.

«Σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμη με πόλεμο μέλη της Ενωσης. Είναι πιστεύω στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ενώ για το θέμα της ευρωάμυνας έθεσε ξανά στο τραπέζι «τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο αμυντικά εγχειρήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα».

Toυρκικό drone πάνω από την «Ευνομία»

Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα θα παρακολουθεί το τουρκικό ωκεανογραφικό σε όλο του το ταξίδι στο Αιγαίο με σκάφη του Λιμενικού, του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και ενώ είναι σε εξέλιξη από χθες η άσκηση «Ευνομία» ανατολικά της Κάσου, για την οποία η Τουρκία έχει αντιδράσει εκδίδοντας σχετική αντι-NAVTEX, καθώς στο πλαίσιο του αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» συνεχίζει να θεωρεί τη συγκεκριμένη περιοχή μέρος δικής της δικαιοδοσίας. Είναι χαρακτηριστικό πως και χθες οι δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας που σημειώθηκαν στο FIR Αθηνών από τουρκικό drone έγιναν καθώς η Αγκυρα το έστειλε για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή «αρμάδα» της «Ευνομίας», νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κάσου. Το γεγονός πως στην άσκηση συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία, οι χώρες δηλαδή που εμπλέκονται με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, δεν φαίνεται να πτοεί την Τουρκία, η οποία εμφανίζεται, με βάση και τις σχετικά πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν, έτοιμη για «θερμή» κατάσταση σε περίπτωση που εμφανιστούν στην περιοχή πλοία πόντισης καλωδίου.