Σε επιφυλακή βρίσκεται από χθες η Αθήνα, καθώς η Τουρκία – αγνοώντας τη Διακήρυξη των Αθηνών και λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό σκάφος που έχει συνδέσει την ύπαρξή του με ουκ ολίγες ελληνοτουρκικές κρίσεις.

Ο λόγος για το «Πίρι Ρέις», που σύμφωνα με παράνομη τουρκική Nantex βγαίνει από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου για «επιστημονικές» έρευνες σε 22 σημεία στο Αιγαίο, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι στα διεθνή ύδατα, αλλά όπως τονίζεται και με την ελληνική αντι-Nantex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Λήμνου, είναι σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και μέσα σε χώρο ελληνικής δικαιοδοσίας για τη δέσμευση περιοχών είτε για έρευνες είτε για ασκήσεις.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως ένα από τα σημεία που θα «ερευνήσει» επί της στήλης του ύδατος το «Πίρι Ρέις», είναι στα 7 σχεδόν ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της βραχονησίδας Ζουράφας, κοντά στη Σαμοθράκη. Μιας βραχονησίδας που έχει αποτελέσει σημείο έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τα περισσότερα δε από τα σημεία που θα κινηθεί το τουρκικό ερευνητικό είναι μεταξύ Λέσβου και Χίου και Χίου και Σάμου αλλά και κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού μεταξύ Χίου, Ψαρών και Εύβοιας και μεταξύ Λέσβου και Σκύρου. Πρόκειται σε σημαντικό βαθμό για τις περιοχές που κινούνται, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, οι τούρκοι ψαράδες, με τους οποίους το τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώνονται εντάσεις, αλλά και για σημαντικό κομμάτι αυτού που η Αγκυρα θεωρεί ως τα δυτικά όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Είναι γεγονός πως το παλιό αυτό σκαρί του Ινστιτούτου Θαλασσίων Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Dοguz Eylul έχει συνδέσει το όνομά του με κρίσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Αγκυρα από τη δεκαετία του 1980 ακόμα, όταν απεστάλη από την Τουρκία το 1987, στο Αιγαίο Πέλαγος, αφότου η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην περιοχή. Οταν η Ελλάδα δήλωσε ότι θα παρέμβει, η Τουρκία απάντησε ότι αυτό θα ήταν αιτία πολέμου. Η ένταση έπεσε αργότερα με διαμεσολαβητικές προσπάθειες του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το «Πίρι Ρέις» απασχόλησε και πάλι όταν μετά την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της, η Τουρκία υπέγραψε «συμφωνία» με το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα για να πράξει το ίδιο εντός των χωρικών υδάτων στα βόρεια της Κύπρου. Αργά χθες βράδυ το «Πίρι Ρέις» βρισκόταν στον κόλπο της Σμύρνης.