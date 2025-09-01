Ως ένας από τους πιο σταθερούς και έμπιστους εταίρους της Ρωσίας, η Τουρκία επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της στη διπλωματική σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε σήμερα τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας, με χαρακτηριστική έμφαση στον ενεργειακό τομέα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που λαμβάνει χώρα στην Τιαντζίν της Κίνας.

Ο Πούτιν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη λύσης στη σύγκρουση της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως θα συνεχίσει να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της Τουρκίας στη μεσολάβηση και τη διπλωματία. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε τη σημασία των τουρκικών πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας πως η Άγκυρα θεωρείται απαραίτητος διαμεσολαβητής σε περιφερειακές κρίσεις.

Ο ρόλος της Τουρκίας στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

Υπενθυμίζεται ότι, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε προαναγγείλει το ουκρανικό ως βασικό θέμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών, επισημαίνοντας τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία. Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ενημέρωσε τον Ρώσο ομόλογό του σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Άγκυρας για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Όπως επισημάνθηκε, οι συνομιλίες που διεξάγονται στην Κωνσταντινούπολη συνεισφέρουν ενεργά στην εδραίωση της ειρήνης.

Ευρύτερη ατζέντα στις διμερείς συνομιλίες

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης περιέλαβε, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, τις πρωτοβουλίες για εξομάλυνση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και την κατάσταση στη Συρία.