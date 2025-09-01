Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας, υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά την πολιτική της χώρας του στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Τιαντζίν της Κίνας με διοργανωτή το Πεκίνο. Ο ρώσος ηγέτης επανέλαβε τις κατηγορίες του προς τη Δύση, επιρρίπτοντας ευθύνες για το ξέσπασμα της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν υποστήριξε πως «η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση». Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, παρουσία εκπροσώπων από διάφορες ασιατικές και ευρασιατικές χώρες.

Αναφορές σε διεθνείς πρωτοβουλίες και διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, ο Πούτιν αναφέρθηκε σε πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Ειδικότερα, έκανε λόγο για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση με τον τότε αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς μια πιθανή λύση.

Ο ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τις διαμεσολαβητικές κινήσεις της Κίνας και της Ινδίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σχετικά μ’ αυτό, εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις από την Κίνα και την Ινδία με στόχο τη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης».

Τέλος, ο Πούτιν αναφέρθηκε στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, δηλώνοντας: «Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό».