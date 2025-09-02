Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την οποία επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε χρόνο που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ακριβώς.

Ωστόσο ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 22ης-26ης Σεπτεμβρίου και δεν θα είναι, όπως δήλωσε, «απλώς, εθιμοτυπική, όπως καμία από τις συναντήσεις των δύο ηγετών στο παρελθόν». «Επιδιώκουμε δομημένο διάλογο», υπογράμμισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «δεν θα μπορούσαν να αναιρεθούν οι αξιώσεις της Τουρκίας».

Η συζήτηση κινήθηκε στους εξής βασικούς άξονες: τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τη λειτουργική σχέση με τη Λιβύη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις εξελίξεις στο θέμα της Μονής Σινά, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Παλαιστινιακό.

Αναλυτικά, με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «δουλέψαμε το τελευταίο διάστημα για να εμπεδώσουμε μια λειτουργική σχέση με στοιχειώδη εμπιστοσύνη με την Τουρκία, ωστόσο έχουμε διαφορετικές θέσεις». «Μέσα σε ένα νέο γεωστρατηγικό σκηνικό, η Ελλάδα ελέγχει τα θέματα στη γειτονιά της, δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν προσδιοριζόμαστε από την Τουρκία, αλλά και δεν δεχόμαστε συμβουλές από τη γειτονιά μας. Η πρωτοβουλία ανήκει σε εμάς με στόχο να ενισχύσουμε την πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Σχετικά, με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι το έργο θα συνεχιστεί διότι είναι Ευρωπαϊκό και το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η πρώτη φάση ανάπτυξης της έρευνας ολοκληρώθηκε, ενώ όπως είπε, «θα υπάρξουν συνέπειες, σε περίπτωση που παρεμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου». Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ανέφερε ότι «δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία, η έκτασή του είναι απείρως μεγαλύτερη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έργο, καλύπτει μία πολύ μεγάλη έκταση στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, πρέπει να εκδοθούν Navtex οι οποίες να είναι τμηματικές, έχει λοιπόν μία σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, θα είναι μία επιλογή η οποία θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμη, ότι την ίδια ώρα, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο, χάρη σε μια δομημένη σχέση με την Τουρκία, «χωρίς να παραγνωρίζονται οι ουσιαστικές μας διαφορές.»

Ερωτηθείς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «καταφέραμε να μην έχει κυρωθεί το Μνημόνιο από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, ενώ η χώρα μας συνομιλεί σε υψηλό επίπεδο και με τις δύο ηγεσίες της χώρας». Πρόσθεσε ακόμη ότι καταφέραμε να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές και τόνισε ότι «με την Αίγυπτο έχουμε εξαιρετική γειτονία, σχέση αδελφική, με κοινά συμφέροντα».

Για τη Μονής Σινά, ο ΥΠΕΞ σημείωσε ότι υπάρχουν δυο διαστάσεις: η εκκλησιαστική και αυτή που αφορά την υπόσταση της Μονής. «Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή στα εκκλησιαστικά τα οποία θα πρέπει να επιλύει η εκκλησία. Θεωρούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η κατάσταση που διαμορφώθηκε, η οποία δεν ήταν κανονική, θα εξομαλυνθεί. Θα έχουμε δηλαδή μια ενιαία ηγεσία στη Μονή. Μολονότι πρόκειται για μια Μονή 15 αιώνων, δεν υπήρξε ποτέ ρύθμιση να προβλέπει να ειδικό νομικό καθεστώς της, θεωρείται μια κοινή αρχαιότητα. Τώρα με τη συζήτηση μεταξύ των κυβερνήσεων Αιγύπτου-Ελλάδας, προσπαθούμε να βρεθεί ένας νέος τρόπος, ώστε η Μονή να αποκτήσει την αναγκαία οντότητα για να συνεχίσει ως Ελληνορθόδοξη Μονή, με ρύθμιση του αιγυπτιακού δημοσίου, η οποία θα αναγνωρίζει δικαιώματα στη Μονή και θα διασφαλίζει εις το διηνεκές τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής και τη συνέχεια της», είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος εκτίμησε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν νεότερα.

Για το ουκρανικό, δήλωσε ότι «βιώνουμε μετάλλαξη του γεωπολιτικού παιχνιδιού. Η Ελλάδα οφείλει να κρατήσει μια στιβαρή θέση, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή υπέρ του αμυνόμενου, υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, κατά του αναθεωρητισμού, κατά της αλλαγής των συνόρων. Δεν θα συμμετέχουμε στρατιωτικά στις εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας, θα συμμετέχουμε στην ανασυγκρότηση και στις ανθρωπιστικές εκστρατείες στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου χωρίς αστερίσκους».

Για το Παλαιστινιακό ο ΥΠΕΞ είπε: «Στη Γάζα συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Μια ανθρωπιστική καταστροφή και δυστυχώς τα σχέδια τα οποία υπάρχουν για εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, δεν βοηθούν και γι` αυτό τον λόγο εμείς που έχουμε εξαιρετική σχέση με το Ισραήλ, είμαστε σε θέση να μπορούμε να μεταφέρουμε ρητά το μήνυμα αυτό. Θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες. Να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική ροή βοήθειας, να επιστραφούν χωρίς όρους οι όμηροι και να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής λύσης, η εγκατάσταση του κράτους της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς να το διαφημίζει και με δικές μας πρωτοβουλίες στην ΕΕ και τον ΟΗΕ, δόθηκαν πολύ σημαντικές βοήθειες».

Σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της αναγνώρισης είναι ζήτημα δεκαετιών. Υπογράμμισε ότι είναι σαφές πως η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό και τι υπόσταση θα έχει. Ενώ είπε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα πρέπει να συνδεθεί με μια διαδικασία πολιτικής λύσης με διακοπή εχθροπραξιών, στη λύση των δύο κρατών.

«Σε αυτήν την συγκυρία, αυτό που θα πρέπει να γίνει, είναι να δοθεί όραμα στον Παλαιστινιακό λαό. Όσοι διατείνονται στην αναγνώριση εδώ και τώρα, θα πρέπει να σκεφτούν τις ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες και κατά πόσο αυτό θα είναι ωφέλιμο», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.