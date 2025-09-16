Η Πολωνία υπήρξε από τις βασικές αφορμές για το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Και τώρα φαίνεται να ζητά συνάντηση του ΝΑΤΟ για εκτίμηση της «ρωσικής απειλής» για την πιθανότητα επίκλησης του άρθρου 5 της Συμμαχίας. Ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν κατά της Μόσχας λόγω στρατιωτικής επίθεσης.

Υπάρχει πράγματι τέτοιο ενδεχόμενο; Οι Ρώσοι επιμένουν πως έγινε κάποιο λάθος. Και η φυσική αντίδραση του κόσμου, και της Δύσης ιδιαίτερα, είναι να δεχθεί κάτι τέτοιο παρά να επιλέξει ένα παγκόσμιο πυρηνικό ολοκαύτωμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η σκέψη μήπως η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητα και τα αντανακλαστικά της Δύσης απέναντι σε μια ανοιχτή πρόκληση. Τι θα επιλέξουν τελικά οι δυτικές δημοκρατίες;

Από τη μια μεριά είναι το τυπικό. Αφού εβλήθησαν εδάφη του ΝΑΤΟ η συμμαχία οφείλει άμεσα, και χωρίς πολλές σκέψεις, να ανταποδώσει. Αυτό όμως θα οδηγήσει σε παγκόσμια ουσιαστικά καταστροφή. Από την άλλη, αν επικρατήσουν οι πιο φρόνιμες σκέψεις, η Δύση φαίνεται έτοιμη να οπισθοχωρήσει και να μην κάνει πράξη αποφάσεις της που έχουν για τόσες δεκαετίες – χωρίς ποτέ να δοκιμασθούν βέβαια – κρατήσει τον κόσμο σε ασφάλεια και ειρήνη. Εχουν επίσης να σκεφθούν και τον καινούργιο ένοικο του Λευκού Οίκου. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ έτοιμος να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την Ευρώπη, διακινδυνεύοντας την ασφάλεια των ΗΠΑ και την πρακτική εφαρμογή του ισχυρισμού του «Πρώτα η Αμερική»; Κάτι τέτοιο όμως, δηλαδή αδράνεια και ανοχή, δεν σημαίνει και το τέλος του ΝΑΤΟ;

Τι μπορεί λοιπόν τώρα να γίνει; Το κλειδί βρίσκεται στα χέρια του Κρεμλίνου. Οφείλει να αποδείξει με τις πράξεις του πως έγινε πράγματι «λάθος». Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν υπάρξουν πραγματικές κυρώσεις κατά όσων το διέπραξαν. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι ατιμώρητα να κάνουν λάθη, που ενδεχομένως να ρίξουν τον κόσμο στη δίνη της καταστροφής. Τότε μόνο μπορεί να φανεί η ειλικρίνεια της Μόσχας και να ησυχάσουν οι φιλοπολεμικές ιαχές των εύλογα ανησυχούντων στη Δύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κατευναστούν οι καχυποψίες και να εξασφαλιστεί η ειρήνη. Και να μη γίνει η Πολωνία και πάλι η αφορμή μιας καινούργιας, απόλυτα καταστρεπτικής, παγκόσμιας πυρηνικής σύρραξης.