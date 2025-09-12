Παράλληλες επιχειρήσεις εξελίσσονται στο Μέγαρο Μαξίμου για την αποκωδικοποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος (στη μεγάλη εικόνα δεν διαφαίνονται προς το παρόν ανατροπές) καθώς και για την προετοιμασία της κυβέρνησης μπροστά σε αναμενόμενες δύσκολες καταστάσεις – με πρώτη τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για το θέμα που έγραψε τόσο αρνητικά για την κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι, που ματαίωσε τις προσδοκίες εισόδου της στο φθινόπωρο με βελτιωμένη εικόνα, οδηγώντας την τελικά στο χειρότερο σημείο της από τον Ιούλιο του 2024.

Το Μαξίμου ξορκίζει νέα στραβοπατήματα στην πολιτική διαχείριση μιας υπόθεσης που προκάλεσε και γαλάζιες επικρίσεις και σε μία περίοδο που παλεύει να μετακινήσει προς τα επάνω τις γαλάζιες δημοσκοπικές μπάρες. Η πρώτη αποτίμηση του αντίκτυπου των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από τη ΔΕΘ δείχνει περιορισμένα κέρδη κάτω των δύο ποσοστιαίων μονάδων, ενόσω η εντολή της κυβερνητικής έδρας προς υπουργούς και υφυπουργούς είναι να προωθούν και να επεξηγούν διαρκώς τα οικονομικά μέτρα μέχρι «να φανούν στην τσέπη των πολιτών». Η αγωνία της είναι να μη «φορτιστεί» ξανά η καθημερινότητα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μη χαθεί η «θετική» εκστρατεία στη σκληρή επικαιρότητα. Εξού και το Μαξίμου προετοιμάζει τη στάση του για εξελίξεις που έρχονται πιο κοντά και θα ανοίξουν νέο κύκλο πολιτικής δοκιμασίας με εύθραυστες ακόμα τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Γαλάζιες ανησυχίες

Δύο εβδομάδες πριν «τα ΝΕΑ» έγραφαν ότι το ελληνικό κλιμάκιο των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων αξιολογεί προς κάθε κατεύθυνση τα αποδεικτικά στοιχεία (απομαγνητοφωνήσεις νόμιμων συνομιλιών, καταθέσεις, κατασχεμένα έγγραφα) και ότι όσον αφορά στον ρόλο βουλευτών, για όσους προκύψουν ενδείξεις θα ζητηθεί η άδεια της Βουλής. Κι αυτό για να κληθούν στη συνέχεια με την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις μέρες, εν αναμονή της έναρξης των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής (την ερχόμενη Δευτέρα με εκλογή προεδρείου), τις συζητήσεις των νεοδημοκρατών απασχολούν ερωτήματα, όπως ποιο όνομα και με ποιον τρόπο βρίσκεται σε μια νέα δικογραφία. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι ειλημμένη σε ό,τι αφορά τις άρσεις ασυλίας βουλευτών της: με προηγούμενη αξιολόγηση από τη Δικαιοσύνη δεν θα μπλοκάρει κανένα αίτημα. «Δεν σημαίνει ότι όσων βουλευτών έχει αρθεί η ασυλία είναι ένοχοι» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαχωρίζοντας αυτή την περίπτωση από άλλες δύο: «Αν πρέπει να ακολουθηθεί η κατά το άρθρο 86 διαδικασία» για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών – υφυπουργών, «όπου η Δικαιοσύνη δεν κάνει κάποια κρίση, τότε διαβάζουμε τα δεδομένα» ενώ υπάρχει και η περίπτωση που σε δικογραφία «δεν περιγράφεται μια ποινικά προς αξιολόγηση συμπεριφορά, αλλά μία πολιτικά προβληματική συμπεριφορά» (σε αυτή την κατηγορία εντάσσει το Μαξίμου στελέχη που οδηγήθηκαν σε παραιτήσεις).

Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν πλέον περιθώρια για εξόφθαλμους ελιγμούς – ειδικότερα για μηνύματα κάλυψης βουλευτών για τους οποίους προκύπτουν δεδομένα ή τεκμηριωμένες ενδείξεις –, που θα πυροδοτούσαν το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών και θα επιδείνωναν τους ήδη προβληματικούς για τη ΝΔ δείκτες περί διαφθοράς. Υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό δεδομένο: στις άρσεις ασυλίας δεν υπάρχει μυστική ψηφοφορία, όλα γίνονται φανερά.

Νέος γραμματέας της ΚΟ

Ο νέος κύκλος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει πάντως τη Δευτέρα (για τρίμηνης διάρκειας Εξεταστική εφόσον δεν δοθεί και παράταση) με μία εκκρεμότητα, καθώς δεν έχει καλυφθεί ακόμα η θέση του γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη ΝΔ, ύστερα από τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο Μητσοτάκης δέχεται διαφορετικές εισηγήσεις (Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιώργος Στύλιος κ.ά.) αλλά οι εξελίξεις και συγκεκριμένα η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα επικυρώσει και τον νέο γραμματέα ΚΟ σπρώχνεται ακόμα πιο κάτω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράθυρο θα ανοίξει τελικά μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, δηλαδή στην εβδομάδα 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου. Πάντως δεν δρομολογείται κάτι για την ερχόμενη εβδομάδα ενώ την μεθεπόμενη (22-26 Σεπτεμβρίου) ο Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.