Νέα «πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αναρτώντας απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist και κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην «άλλη Ελλάδα» της συνεισφοράς, του φιλότιμου και του πατριωτισμού.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά», ιδίως «όταν βλέπουμε», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε».

Ωστόσο, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, «υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε: Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού. Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ξέρετε, ακούω συχνά – όλοι, πιστεύω, το ακούμε – το στερεότυπο της απογοήτευσης:

«Αυτή είναι η Ελλάδα»…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: «Αυτή είναι η Ελλάδα!»

Αυτή είναι η Ελλάδα:

Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist.