Για προφανή συμφέροντα που απεργάζονται τη μη εκτέλεση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έκανε λόγο χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνοντας, παράλληλα, πως αρχίζει να παρατηρείται μια υποβόσκουσα τάση να ειπωθούν στον δημόσιο λόγο ακρότητες και χυδαιότητες, έναντι της οποίας η Αθήνα θα είναι αμείλικτη. Αναφορικά με το πού εντοπίζονται τα εν λόγω συμφέροντα τα οποία θέλουν τη με εκτέλεση του GSI που κατ’ ουσίαν αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Λευκωσίας, ο υπουργός Εξωτερικών έδειξε προς τα εκεί που η τιμή της ενέργειας είναι πάρα πολύ ακριβή, δηλαδή στην Κύπρο, εξηγώντας πως «όποιος έχει συμφέροντα, θα ήθελε να παραμείνει ακριβή».

Ο ίδιος επιπλέον διεμήνυσε πως όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις οι οποίες θα γίνουν, ή με άλλα μέσα, θα μπορέσει να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου, κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί απέναντι σε συνέπειες. «Θα είμαστε αμείλικτοι και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία θα υπονομεύσουν το έργο», υπογράμμισε ο έλληνας ΥΠΕΞ προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη αναφορικά με κυπριακό δημοσίευμα, το οποίο χαρακτήρισε «ψευδές και παραπειστικό» και αφορούσε σε υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους του οικογενειακού περιβάλλοντός του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο χρόνος της επίθεσης που δέχθηκε δεν είναι τυχαίος και τη συνέδεσε ευθέως με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του GSI «για ίδια συμφέροντα» και με όσους προσπαθούν «να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα», εννοώντας την έρευνα που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οσο για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που κλείσουν όλα τα εκκρεμή θέματα μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας και προκύψει παρεμπόδιση του έργου από την Αγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως για το ζήτημα αυτό προβλέπονται πάρα πολύ συγκεκριμένες συνέπειες.

Περιμένοντας τη Chevron

Αναφορικά με το γεγονός πως σήμερα το απόγευμα αναμένεται να γίνουν γνωστοί οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια ερευνών υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου που είχε προκηρύξει η Ελλάδα μέσω διεθνούς διαγωνισμού (έπειτα και από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για δύο από τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης), ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε χθες πως σε περίπτωση που η Chevron αναλάβει τελικά θαλάσσια οικόπεδα και για λογαριασμό της Λιβύης και εντός της θαλάσσιας περιοχής που έχουμε εμείς χαρακτηρίσει ως ελληνική ΑΟΖ, η Αθήνα δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Αρκεί, όπως σημείωσε, η χωροθέτηση να σέβεται τη γραμμή που η Ελλάδα αντιλαμβάνεται πως είναι η μέση. Για την Αθήνα, εξάλλου, είναι σαφές πως σε περίπτωση που ο αμερικανικός κολοσσός αναλάβει την αξιοποίηση οικοπέδων στην ελληνική και τη λιβυκή ΑΟΖ στη βάση της ελληνικής εκδοχής της μέσης γραμμής, αυτομάτως αυτό θα συνιστούσε ντε φάκτο «οριοθέτηση» με γεωπολιτική σημασία βαρύνουσα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Eθνικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενιές

Ως προς την έκβαση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου εμφανίζεται σταθερά, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξος, με την ελληνική πλευρά να κάνει λόγο – όσον αφορά τη σημερινή λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα – για μια καθοριστική στιγμή, κατά την οποία θα φανεί αν ο υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας θα μετατραπεί σε εθνικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενιές. Επί του θέματος τοποθετήθηκε χθες και ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογραμμίζοντας πως «όταν με το καλό έρθει η Chevron», τότε θα φανεί «στο πεδίο ποιος έχει τα οικόπεδα και ποιος όχι, κατά την αντίληψη εκείνων οι οποίοι δεν θα διακινδύνευαν τη συμμετοχή τους». Εφόσον, πάντως, σήμερα γίνει γνωστό ποιοι έχουν καταθέσει προσφορές για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, στη συνέχεια αναλαμβάνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) την εξέταση των εν λόγω προσφορών και την ανάδειξη τελικού αναδόχου, με τα συνεπακόλουθα μηνύματα να προμηνύονται ηχηρά και σαφή προς κάθε ενεργό δρώντα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.