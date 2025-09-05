Η υπόθεση του καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για την ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος έκανε λόγο για μη βιώσιμο σχέδιο, ενώ την ίδια στιγμή η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατέθηκαν.

Για το θέμα μίλησαν στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου.

«Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει και τηρεί όλες τις δεσμεύσεις της», σχολίασε ο βουλευτής ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που θα ενισχύσει την Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως την Κύπρο.

«Για μία ακόμα φορά η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε ένα κοινό έργο Ελλάδας – Κύπρου ξαναπαρεμβαίνει. Κινδυνεύουμε ότι γίνεται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αν έχουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία», δήλωσε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως εάν δεν πετύχει το συγκεκριμένο έργο, τότε θα πρόκειται για αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Είναι ένα κρίσιμο έργο για οικονομικούς, ενεργειακούς, περιβαλλοντικός και γεωπολιτικούς λόγους. Η Τουρκία με απειλές, με εκβιασμούς και επιθετικότητα, δεν θέλει να γίνει αυτό το έργο», σχολίασε ο γραμματέας ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.

Τέλος, αναφερόμενος στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο Διονύσης Καλαματιανός είπε πως η παρουσία βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, καθώς έχουν συμμετέχει στο παρελθόν στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα.