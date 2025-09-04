Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε διαφορά με την Αθήνα επί του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθάρισε σήμερα η Λευκωσία, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Διαχρονική θέση της Κύπρου, ανέφερε ο κύριος Λετυμπιώτης, είναι ότι πρόκειται για στρατηγικής σημασίας έργο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η βιωσιμότητά του είναι άμεσα συνυφασμένη και εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες ανέλαβε ο φορέας υλοποίησης.

Η Λευκωσία, τόνισε ο κύβερνητικός εκπρόσωπος, αναμένει την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων.

Αναφερόμενος στην έρευνα που άρχισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πιθανά ποινικά αδικήματα, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι για όλα τα έργα αυτού του βεληνεκούς και αυτής της σημασίας,εκεί και όπου υπάρχουν οι όποιες σκιές, πρέπει να διαλύονται.

Η διερεύνηση, πρόσθεσε, είναι κάτι που θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να διαφανεί κατά πόσον υπάρχουν ευρήματα, ή όχι.

Ερωτηθείς για το αντικείμενο της έρευνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η ενημέρωση που έλαβε η Λευκωσία αφορά κάποιες καταγγελίες, οι οποίες κατ΄αρχάς έχουν διερευνηθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κρίθηκε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα.

Δεν υπάρχει ενημέρωση, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, για την προέλευση των καταγγελιών και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα κοινοποιηθεί σε κάποιον άλλον εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κληθείς να πει αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί με τη θέση του Υπουργού Οικονομικών ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο μέχρι να γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν από τον ΑΔΜΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι μια και ενιαία.

Οτι δηλαδή, η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων από πλευράς του φορέα υλοποίησης ως προς τη βιωσιμότητα του έργου.

Δεν υπάρχει καμία διαφορά με την Ελληνική κυβέρνηση επί του έργου, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, Υπάρχουν όμως υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης.

Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα επικοινωνίας ή έλλειψης επικοινωνίας με την ελληνική πλευρά, είπε ότι οι επαφές με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι τακτικές, είναι συχνές και εδράζονται στη διαχρονική ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει.

Κληθείς να σχολιάσει σχετικές αναφορές στον Ελληνικό τύπο, είπε ότι κανείς δεν τραβά το καλώδιο από την πρίζα.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ