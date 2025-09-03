«Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι υποδομή ειρήνης και ευημερίας, το οποίο χαίρει της ευρωπαϊκής στήριξης» τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος εξέφρασε σε συνέντευξή την επιφύλαξη του για το έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Αθήνας και Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας ΥΦΥΠΕΞ μιλώντας στα «ΝΕΑ» το έργο αποτελεί αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να βγει η Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση, «γι’ αυτό και η θέση της Λευκωσίας είναι υπέρ της κατασκευής του έργου», τονίζοντας ωστόσο ότι «ορισμένες δηλώσεις πολιτικών προσώπων θολώνουν την εικόνα και προκαλούν ερωτηματικά».

«Η Λευκωσία οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Εμείς στηρίζουμε το έργο αυτό, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη και καταβάλλουμε το ανάλογο γεωπολιτικό και οικονομικό κόστος. Στηρίζουμε την Κύπρο, με την οποία έχουμε ισχυρή αδελφική σχέση, αλλά εδώ χρειάζονται καθαρές απαντήσεις», καταλήγει ο κ. Χατζηβασιλείου.

Σημειώνεται ότι Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την αβεβαιότητα του για το έργου Great Sea Interconnector (GSI) με βάση δύο ανεξάρτητες μελέτες οι οποίες -σύμφωνα με τον ίδιο- αποδεικνύουν ότι το έργο δεν είναι εφικτό με τους όρους που έχουν τεθεί. «Παρά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική βιωσιμότητα του έργου παραμένει, γεγονός που έχει καθυστερήσει τη διαδικασία για πάνω από μια δεκαετία» σημείωσε.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, σε ερώτηση γιατί συζητάμε για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε ότι «η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Εχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Η θέση της Κομισιόν

Στρατηγικής σημασίας παραμένει για την Κομισιόν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI), ενώ αναμένει την υλοποίησή της, «το συντομότερο δυνατό». Αυτό το μήνυμα τουλάχιστον εξέπεμψαν χθες οι Βρυξέλλες σε σχετικές ερωτήσεις για το έργο και την πρόθεση της Τουρκίας να παρεμποδίσει την υλοποίησή του. Εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι το πρότζεκτ «είναι σημαντικό για την ενεργειακή πολιτική και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής», ενώ σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας ανέφερε ότι το ζήτημα έχει τεθεί από τον επίτροπο Ενέργειας προς τους Τούρκους ομολόγους του, καθώς «είναι σημαντικό να βρεθεί λύση».

Σχετικά με τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, η ίδια ανέφερε ότι αν και η Κομισιόν έχει επιχορηγήσει το GSI, αποτελούν ευθύνη εκείνων που ανέλαβαν την υλοποίησή του, σημειώνοντας ότι «προφανώς είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε να γίνεται στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα βάσει των σχετικών μελετών, στις οποίες λάβαμε μέρος και θα θέλαμε μια λύση, ώστε να προχωρήσει το έργο».