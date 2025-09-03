Η βιωσιμότητα του έργου Great Sea Interconnector (GSI), το καλώδιο που προορίζεται να συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνό, ο οποίος μίλησε στην Καθημερινή Κύπρου, δύο ανεξάρτητες μελέτες αποδεικνύουν ότι το έργο δεν είναι εφικτό με τους όρους που έχουν τεθεί. Παρά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική βιωσιμότητα του έργου παραμένει, γεγονός που έχει καθυστερήσει τη διαδικασία για πάνω από μια δεκαετία.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο κ. Κεραυνός είπε χαρακτηριστικά: «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Συζητιέται από το 2010 και δεν προχωράει

Σε ερώτηση γιατί γίνεται συζήτηση ακόμη για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε πως «η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ για τα οποία άναψε και το πράσινο φως το προηγούμενο διάστημα η ΡΑΕΚ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».