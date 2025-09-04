Οι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς ερευνούν πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με το έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμύρια δολάρια) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου και την εισαγγελική αρχή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ελληνικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας IPTO κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς και την μετέπειτα επέκτασή του στο Ισραήλ.

Το έργο έχει υποστεί πολλαπλές καθυστερήσεις, όπως αναφέρει το Reuters, και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά το βράδυ της Τετάρτης (3/9) ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».

«Η Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε γραπτή απάντησή της στο Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Στην Αθήνα, η IPTO αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα, που υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την έρευνα, αναφέρει το Reuters. Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας έναν υπεύθυνο έργου με έδρα την Κύπρο.

Ο Piotr Serafin, επίτροπος της ΕΕ για δημοσιονομικά θέματα και καταπολέμηση της απάτης στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Είπε ότι δεν γνωρίζει να έχει εκφραστεί κάποιοα ανησυχία από το γραφείο του σχετικά με το έργο.

Μετά την ολοκλήρωσή του, οι προωθητές του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι «η μακρύτερη στον κόσμο» καλωδίωση υψηλής τάσης, με μήκος 1.240 χλμ. (770,5 μίλια), και επίσης η βαθύτερη, σε βάθος 3.000 μέτρων.