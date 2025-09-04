Σαφές μήνυμα πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραβλέψει την οικονομική διάσταση του έργου διασύνδεσης μέσω καλωδίου έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού, κ. Κεραυνού, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «γεννούν εύλογα ερωτηματικά», επισημαίνοντας πως το ζήτημα του επιμερισμού του κόστους είναι κρίσιμο:

«Δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ή να προτείνει το έργο να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό. Δεν έχουν τεθεί υπόψη μας μελέτες βιωσιμότητας και λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, τόνισε τους στενότατους δεσμούς με την Κύπρο, αλλά και την ανάγκη να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πολιτών: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει λεπτομέρειες ενός έργου που δεν αναφέρονται μόνο στη γεωπολιτική του διάσταση. Διαφορετικά δεν θα κινούταν υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων των Ελλήνων φορολογουμένων», υπογράμμισε.

Για τον ΑΔΜΗΕ και την ευρωπαϊκή εισαγγελία τόνισε: «Δεν υπάρχει καμία όχληση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας σχετικά με το GSI».

Για Τσίπρα: Δεν θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για το χθες

Σήμα αλλαγής τόνου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο θα απευθυνθεί στην κοινωνία για όσα έγιναν μέχρι σήμερα, για το παρόν και το μέλλον. Δεν θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για το χθες – αυτό έχει κριθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα.