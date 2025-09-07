H πρώτη έρευνα για την τραγωδία με το τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα ανέφερε ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια έσπασε.

Τα βαγόνια του εμβληματικού τελεφερίκ Gloria της πόλης είχαν διανύσει απόσταση όχι μεγαλύτερη των έξι μέτρων όταν «ξαφνικά έχασαν την ισορροπία τους μόλις το καλώδιο που τα συνέδεε, έσπασε».

Ενεργοποίηση φρένων

Το σύστημα προστασίας του οχήματος «ενεργοποίησε αμέσως το σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα καθώς και το χειροκίνητο φρένο», ανέφερε η Υπηρεσία Πρόληψης και Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

50 δευτερόλεπτα

Ωστόσο, τα μέτρα «δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στη μείωση της ταχύτητας του οχήματος», καθώς αυτό επιτάχυνε και συγκρούστηκε με ταχύτητα περίπου 60 χλμ/ώρα και η καταστροφή εξελίχθηκε σε λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα.

Οι πραγματογνώμονες ανέφεραν ότι τα φρένα του τελεφερίκ ήταν συντηρημένα και σε καλή κατάσταση αλλά δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την μοιραία συντριβή.

Πριν την έναρξη του δρομολογίου είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, αλλά η περιοχή όπου έσπασε το καλώδιο «δεν είναι ορατή χωρίς αποσυναρμολόγηση».

Εθνικό μνημείο

Το τελεφερίκ Gloria είναι ένα εθνικό μνημείο που χρονολογείται από το 1914 και είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Λειτουργεί μεταξύ της πλατείας Restauradores στο κέντρο της Λισαβόνας και της συνοικίας Bairro Alto.

Η διαδρομή που εκτελεί είναι μόλις 276 μέτρα και διαρκεί λίγο περισσότερο από ένα λεπτό, αλλά διέρχεται από μια απότομη ανηφόρα, με δύο βαγόνια που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Πώς έγινε η καταστροφή

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου στις 6 μ.μ. της Τετάρτης, η καμπίνα αριθ. 2, στο κάτω μέρος του τελεφερίκ, «τραντάχτηκε απότομα προς τα πίσω».

«Αφού κινήθηκε περίπου 10 μέτρα, η κίνησή της σταμάτησε καθώς βγήκε εν μέρει από τις ράγες και το τρόλεϊ της θάφτηκε στο κάτω άκρο του καναλιού του καλωδίου».

Η καμπίνα αριθ. 1, στην κορυφή, «συνέχισε να κατεβαίνει και επιτάχυνε» πριν εκτροχιαστεί και συντριβεί «πλάγια στον τοίχο ενός κτιρίου στην αριστερή πλευρά, καταστρέφοντας το ξύλινο κουτί [από το οποίο είναι κατασκευασμένο το βαγόνι]».

Συνετρίβη σε έναν φωτιστικό στύλο και έναν στύλο στήριξης, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές» πριν χτυπήσει «τη γωνία ενός άλλου κτιρίου».