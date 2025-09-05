Στη δημοσιότητα ήρθε έγγραφο που αποκαλύπτει πως το τελεφερίκ Γκλόρια, το οποίο εκτροχιάστηκε στη Λισαβόνα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, είχε περάσει από επιθεώρηση την ίδια ημέρα του δυστυχήματος και διαπιστώθηκε ότι «είχε όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει».

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που δημοσίευσε η Observador, η επιθεώρηση ξεκίνησε στις 9:13 το πρωί και ολοκληρώθηκε 30 λεπτά αργότερα. Σε αυτή διαπιστώθηκε πως «το τελεφερίκ είχε όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει» και ότι το καλώδιο έπρεπε να αντικατασταθεί σε 263 ημέρες.

Ακόμα αναφέρεται ότι οι αλυσίδες, οι ράγες και τα μεταλλικά μέρη του είχαν καλή λειτουργική κατάσταση. Το σύρμα, το καλώδιο ισορροπίας και το φρεάτιο ήταν επίσης σε καλή κατάσταση.

ÚLTIMA HORA: Documento que tivemos acesso confirma que o elevador da Glória teve a última manutenção ontem mesmo, na manhã do acidente fatal👇 pic.twitter.com/0faOdirAZh — DrG (@DrGPT1) September 4, 2025

Το παρόν έγγραφο αποδεικνύει ότι υπήρχε πράγματι μια εταιρεία υπεύθυνη για τη συντήρηση. Υπενθυμίζεται ότι ο πιο πρόσφατος διαγωνισμός για τη συντήρηση του τελεφερίκ ακυρώθηκε από τη δημοτική εταιρεία Carris στα τέλη Αυγούστου, επειδή όλες οι προσφορές που ελήφθησαν υπερέβαιναν το προϋπολογισμένο ποσό. Η εταιρεία, ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι σύναψε νέα σύμβαση.

Κατά το δημοσίευμα, μετά από κάποιες εικασίες σχετικά με την ύπαρξη ή μη ισχύοντος συμβολαίου συντήρησης, η Carris διευκρίνισε δημοσίως ότι η σύμβαση αυτή υπήρχε.

Αργότερα, ο πρόεδρος της Carris, Πέδρο ντε Μπρίτο Μπογάς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι τα τελευταία 14 χρόνια, η συντήρηση του Γκλόρια πραγματοποιείται από μια εξωτερική εταιρεία, την Main Maintenance Engineering (MNTC), προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για ζήτημα συντήρησης.

Λισαβόνα: Αγοράκι ανασύρθηκε σώο από τα συντρίμμια του τελεφερίκ

Θαύμα μέσα από τα συντρίμμια του μοιραίου τελεφερίκ στη Λισαβόνα σημειώθηκε με τη διάσωση ενός 3χρονου αγοριού μέσα από τα συντρίμμια. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που διασώστες ανασύρουν το παιδί ελαφρά τραυματισμένο.

Το αγοράκι, σύμφωνα με πληροφορίες είναι γερμανικής καταγωγής και επέβαινε στο τελεφερίκ μαζί με τους γονείς του. Δυστυχώς, ο πατέρας του σκοτώθηκε, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μοιραίο βαγόνι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να βρέθηκε εκτός ελέγχου όταν έσπασε καλώδιο, χωρίς ωστόσο να λειτουργήσει το σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει ανεξέλεγκτα στην απότομη πλαγιά και να συντριβεί.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μαυροβούνιο δήλωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται στους δεκαέξι, σε κοινή τοποθέτηση μαζί με τον δήμαρχο της πόλης, Κάρλος Μοέδας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει επανειλημμένως προβλήματα με την τάση του καλωδίου που είχε δυσκολέψει το φρενάρισμα και είχαν επισημαίνει την ανάγκη συντήρησης των τελεφερίκ.