Καθηλωμένα παραμένουν τα τελεφερίκ στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, μέχρι νεωτέρας καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 4 Πορτογάλοι, 2 Γερμανοί, καθώς και τουρίστες από την Ισπανία, Ιταλία, Νότια Κορέα, Καναδά, Γαλλία, Ελβετία και Μαρόκο, ενώ νεκρός είναι και ο μηχανοδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν ντόπιοι που προσπάθησαν να βοηθήσουν, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές σοκ: «Είδα τουλάχιστον 4-5 κορμιά το ένα πάνω στο άλλο… Ένα αγοράκι έκλαιγε», δήλωσε ένας αυτόπτης. Βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί δείχνουν ένα άλλο βαγόνι ακινητοποιημένο, με τρομοκρατημένους επιβάτες να βγαίνουν από τα παράθυρα. Η αυτόπτης μάρτυρας Τερέζα ντ’ Άβο ανέφερε ότι υπήρξε βλάβη και στα δύο βαγόνια, τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με καλώδιο.

Το τελεφερίκ, που εκτελεί διαδρομή 265 μέτρων σε κλίση 17%, συνετρίβη περίπου 30 μέτρα πριν από το τέλος της διαδρομής, με το μπροστινό βαγόνι να είναι εκτροχιασμένο και σοβαρά κατεστραμμένο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «κόπηκε το καλώδιο», ενώ ειδικοί εκτιμούν πως το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Ο κάτοικος Λισαβόνας Ελινάν Τσάβες διαβεβαίωσε ότι η συντήρηση των τελεφερίκ ήταν συστηματική και τόνισε πως πρόκειται για ένα δυστύχημα, όπως θα μπορούσε να συμβεί με ένα αεροπλάνο.

Έλληνας κάτοικος και μάρτυρας, ο Ηλίας Σουκιάδης, εξήγησε ότι τα δύο βαγόνια λειτουργούν αλληλοεξαρτώμενα μέσω καλωδίου και όταν αυτό κόπηκε, το ένα βαγόνι έπεσε, χωρίς να λειτουργήσει κανένα φρένο. Η κυβέρνηση έχει συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια, ενώ η Εισαγγελία αναμένεται να παρέμβει.

Το τελεφερίκ «Elevador de Gloria», που αποτελεί εθνικό μνημείο και λειτουργεί από το 1885, είναι ένα από τα πιο ιστορικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, μεταφέροντας περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τη χώρα, η οποία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.