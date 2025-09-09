«Η γεωπολιτική σημασία του έργου υπερβαίνει τα οικονομικά. Όμως βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται μία παραφιλολογία που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», ανέφερε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρ/Σ/ Parapolitika fm 90,1.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε αναλυτικά για το καλώδιο: «Στο μέτρο που θα διεκπεραιωθούν ορισμένα τεχνικοοικονομικά ζητήματα, το έργο θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στο 2025, σε συνεργασία και με την εταιρεία που θα κάνει τον προγραμματισμό του.

Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών ελήφθησαν μόλις τον Ιούλιο. Οι αποφάσεις αυτές είναι αναγκαίες διότι κάνουν κατανομή του οικονομικού βάρους που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου.

Η γεωπολιτική σημασία του έργου υπερβαίνει τα οικονομικά. Όμως βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται μία παραφιλολογία που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Για το έργο αυτό δυστυχώς υπάρχουν προφανή συμφέροντα τα οποία απεργάζονται τη μη εκτέλεση του έργου. Υπάρχουν δηλαδή συμφέροντα τα οποία θα ήθελαν τη μη εκτέλεση του έργου και είναι προφανές. Όταν έχεις ακριβή ενέργεια, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν να παραμείνει ακριβή. Σε αυτό εμείς θα είμαστε αμείλικτοι. Και επειδή βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει μια υποβόσκουσα τάση να πούμε διάφορες ακρότητες και χυδαιότητες, αυτά σε εμάς δεν πρόκειται να περάσουν. Θα είμαστε αμείλικτοι και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφερόντων θα οποία θα υπονομεύσουν το έργο».

Αναφορικά με το αν τα συμφέροντα αυτά βρίσκονται στην Αθήνα ή στη Λευκωσία, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε:

Εκείνο το οποίο είναι αντικειμενικώς δεδομένο είναι ότι η τιμή της ενέργειας στην Κύπρο είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο οποιοσδήποτε ο οποίος έχει συμφέροντα. Θα ήθελε να παραμείνει ακριβή.

Για εμάς στην Ελλάδα και στην Κύπρο- και θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα – το έργο αυτό είναι μεγάλης σημασίας. Δημιουργεί νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη, είναι το μεγαλύτερο έργο σε έκταση ηλεκτρικής διασύνδεσης και προφανώς υπερβαίνει τα οικονομικά. Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις οι οποίες θα γίνουν ή με άλλα μέσα θα μπορούσε να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου, κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί απέναντι σε συνέπειες.

Για την περίπτωση που η Τουρκία παρεμποδίσει το έργο GSI, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε: «Εάν η Τουρκία παρεμποδίσει το έργο, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνέπειες. Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία και τη διαφύλαξη του έργου. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα προστατευθεί. Είναι αυτονόητο ότι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εάν εμποδιστεί ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναλαμβάνει και τις συνέπειες απέναντι στην ΕΕ. Εδώ δεν είναι μόνο ζήτημα Ελλάδας – Κύπρου. Είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την Ε. Και να τονίσω ότι το τελευταίο διάστημα με επανειλημμένες δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων έχει υπάρξει σαφής τοποθέτηση ότι το έργο θα πρέπει να συνεχιστεί. Και βεβαίως υπάρχουν και οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στην εκτέλεση του έργου».

Σχετικά με τη Λιβύη, τη Chevron και τα θαλάσσια οικόπεδα είπε χαρκτηριστικά: «Εμείς δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να αναλάβουν και την άλλη πλευρά. Αρκεί βεβαίως η χωροθέτηση να βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή την οποία εμείς έχουμε χαρακτηρίσει ως ελληνική ΑΟΖ – την οποία η Λιβύη δεν έχει αμφισβητήσει στο πεδίο ποτέ. Όταν προκήρυξε θαλάσσια οικόπεδα η Λιβύη το έκανε στη γραμμή εκείνη την οποία η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι είναι η μέση. Άρα δεν υπερέβη εκείνο το οποίο και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η μέση γραμμή. Αντιθέτως υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την Αίγυπτο, σε σχέση με την Ιταλία και τη Μάλτα. Άρα, όταν θα έρθει η Chevron με το καλό να εκδηλώσει ενδιαφέρον – και ξέρετε τι σημαίνει ένας αμερικανικός κολοσσός πέρα από οικονομικά και γεωπολιτικά να έρχεται και να επενδύει πάνω σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας – τότε, στο πεδίο θα δούμε ποιος έχει τα οικόπεδα και ποιος όχι, κατά την αντίληψη πλέον εκείνων οι οποίοι δεν θα διακινδύνευαν τη συμμετοχή τους. Άρα, στο μέτρο που θα σεβαστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση η ίδια εταιρεία να αναλάβει και θαλάσσια δικαιοδοσία στη Λιβύη.

«Η στρατηγική των “ήρεμων νερών” συνεχίζεται. Βεβαίως υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε με την Τουρκία μια λειτουργική σχέση σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο» τόνισε στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών.