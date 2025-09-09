Στα όσα συζήτησε με τον Μπελκάσεμ Χαφτάρ, υιό του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, κατά τη χθεσινή του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, με επίκεντρο το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον Ρ/Σ/ Parapolitika fm 90,1.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ – ο οποίος επανέλαβε χθες κατά τη διάρκεια τη συνάντησής του με τον τρόπον τινά υπουργό Οικονομικών της ανατολικής Λιβυής (όπως τον αποκάλεσε ο ίδιος σήμερα) την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου – σημείωσε πως «για το επόμενο διάστημα δεν διατρέχουμε κίνδυνο» από τα όσα εξέλαβε από τις συζητήσεις που είχαν σε σχέση με την ενδεχόμενη κύρωση και από τη Βεγγάζη.

«Είμαστε βεβαίως σε μια μόνιμη επιφυλακή», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εξηγώντας πως η μη κύρωση του τουρκολιβυκού από την ανατολική Λιβύη «δεν είναι κάτι για το οποίο μπορεί να δεσμευθεί ο ίδιος» ο Μπελκάσεμ Χαφτάρ «διότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης και όχι την εκτελεστική λειτουργία της Βεγγάζης που εκπροσωπεί ο υιός Χαφτάρ.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αποκάλυψε πως εκείνο το οποίο συζήτησε με τον Μπελκάσεμ Χαφτάρ χθες στην Αθήνα είναι πως από τη στιγμή που η Ελλάδα διαμορφώνει πολύπλευρες γέφυρες – οικονομικές και εμπορικές – με τη Βεγγάζη, είναι προφανές ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών γίνονται όλο και περισσότερο κοινά.

«Όταν γίνονται τα συμφέροντα κοινά, αποτρέπεται και οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. «Ακόμη και αν είχαμε μια κύρωση (του τουρκολιβυκού μνημονίου) από το κοινοβούλιο την οποία δεν τη βλέπω για το εγγύς μέλλον, αυτό δεν θα το καθιστούσε νόμιμο», επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εξηγώντας πως η Τουρκία και η Λιβύη «δεν είναι αμέσως γειτονικά κράτη όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη».

«Η προσπάθειά μας είναι να ξεκινήσουμε μια τεχνική συζήτηση με τη Λιβύη έτσι ώστε να οριοθετήσουμε εμείς με τη Λιβύη, όπως κάναμε και με την Αίγυπτο», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επανεκκίνησης των συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, ο ίδιος σημείωσε πως εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε δρομολογήσει έναν οδικό χάρτη για να ξεκινήσει η συζήτηση, η οποία, όπως υπογράμμισε, δεν θα είναι εύκολη.