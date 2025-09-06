Για κάποιους εντός του κυβερνώντος κόμματος η φετινή ΔΕΘ είναι η πρώτη κρίσιμη μάχη επαναπροσεγγίσεων πριν από την τελική μακρά ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Για άλλους είναι η μεγάλη στροφή – οι ίδιοι μιλούν ακόμα και για τελευταία ευκαιρία της ΝΔ να ρίξει γέφυρες εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Για ορισμένους στο αντιπολιτευτικό στρατόπεδο είναι ανατρεπτική: η αρχή της μετάβασης από τη στάση αναμονής των πολιτών στην εδραίωση ενός σκηνικού πλήρους απόρριψης της κυβέρνησης. Το πολιτικό περιβάλλον στήνεται με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει προηγηθεί στο Βελλίδειο από την παρουσία του Πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πιεσμένο και με τον Νίκο Ανδρουλάκη για πρώτη φορά ως αρχηγό της αντιπολίτευσης. Η προοπτική μιας τρίτης αναμέτρησης Μητσοτάκη – Τσίπρα, μετά το 2019 και το 2023, που θα αποκτήσει και χαρακτηριστικά τελικής μάχης, έχει αρχίσει πλέον να βρίσκει χώρο στους σχεδιασμούς του κυβερνητικού επιτελείου.

Στο Μαξίμου περιορίζονται στον μάλλον ρομαντικό χαρακτηρισμό «μια ξεχωριστή ΔΕΘ» στην καρδιά της δεύτερης θητείας Μητσοτάκη. Οπως και να αντιμετωπίζεται το φθινοπωρινό πολιτικό ορόσημο, οι «στρατοί» της κάθε πλευράς θέλουν να προετοιμαστούν για παν ενδεχόμενο. Προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν γεγονότα και να προβλέψουν σωστά τις εξελίξεις, κοιτάζοντας ήδη στο μετά. Ειδικά στην κυβερνητική έδρα χαράζουν στρατηγική 100 ημερών με την οποία θα κινηθούν σε πρώτη φάση, παρότι ο Μητσοτάκης θα δείξει από το Βελλίδειο έως και το 2030. Αυτό το βραχυπρόθεσμο σχέδιο (με συγκεκριμένες προτεραιότητες και καθορισμένους πολιτικούς στόχους έως το τέλος του 2025) θα δείξει σε μεγάλο βαθμό εάν η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάσει δυναμική ανασύνταξης ή αν, παρότι πρώτο κόμμα, καθηλώνεται σε σπιράλ πίεσης χωρίς επιστροφή. Από το παζλ των 100 ημερών – το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρείται ότι θα διαμορφωθεί η πραγματική αφετηρία της διαδρομής έως τις εκλογές – λείπουν κομμάτια. Διότι είναι πολλά αυτά που δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, σαν «μαύρες τρύπες» που μπορούν να ανατρέψουν ισορροπίες και στρατηγικές.

Ο αντίπαλος

Αν όντως αλλάξει;

Από το Βελλίδειο ο Μητσοτάκης θα ζητήσει εμμέσως από τους πολίτες να κάνουν συγκρίσεις: θα περιγράψει το πώς παρέλαβε τη χώρα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2019, το πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα και το ποια είναι η κατεύθυνση έως το 2030. Θα μείνει – εκτός απροόπτου – έξω από τοξικούς τόνους, αν και τέτοιοι χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η αναθεωρημένη επιχείρηση του Μαξίμου είναι να πείσει ότι δεν επιδιώκει στείρα αντιπαράθεση με την περίοδο Τσίπρα, ούτε θέλει να καταστήσει ως βασικό αντίπαλο τον πρώην Πρωθυπουργό, προτού ο ίδιος κάνει επισήμως τα βήματά του. Προφανώς όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις κινήσεις Τσίπρα, θέλοντας να έχει προετοιμαστεί στην προοπτική ηγετικής επιστροφής του – το επιβεβαιώνουν αυτό οι πρόσφατες, σπασμωδικές σύμφωνα με την κριτική βουλευτών της ΝΔ, μετωπικές επιθέσεις. Με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης ψάχνει ξανά επαφή με ακροατήρια του 2019 και του 2023, στοχεύει δηλαδή πολιτικά στην επανασυσπείρωση του 40%, θα επιμείνουν οι παραπομπές στην «καταστροφική» – κατά τη ΝΔ – «διακυβέρνηση Τσίπρα», απλώς θα επαναπροσαρμόζονται οι τόνοι. Με το σκεπτικό του Μαξίμου, ο Τσίπρας κρίθηκε σε δύο εθνικούς γύρους, όταν ενεργοποιήθηκαν στους ψηφοφόρους αντιΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά. Είναι σαφές ότι αυτά θέλει να κινητοποιήσει ξανά η ΝΔ, μόνο που κάποιοι εντός κόμματος εμφανίζονται επιφυλακτικοί: «Να κοιτάξουμε πρώτα τις διαθέσεις των πολιτών απέναντί μας, να φροντίσουμε να μην εμπεδωθεί αντικυβερνητικό κλίμα. Υπάρχει κίνδυνος να διασπαστούν οι ψηφοφόροι σε μικρότερα κόμματα».

Το καλάθι της ΔΕΘ

Αν δεν περάσει το μήνυμα;

Μέσω Βελλιδείου ο Μητσοτάκης επιχειρεί να διορθώσει το αρνητικό κλίμα στην κοινωνία, καλλιεργώντας εκ νέου προσδοκίες – χτίζοντας δηλαδή ανανεωμένο αφήγημα, ξορκίζοντας το ενδεχόμενο οι εξαγγελίες του να εκληφθούν ως ένας κατάλογος μέτρων και υποσχέσεων και ως παροχολογία που θα μαρτυρούσε φόβο. Την ώρα που κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες παίρνουν αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα, λόγω (κυρίως) της ακρίβειας αλλά και ζητημάτων διαφάνειας και κρατικής λειτουργίας, το Μαξίμου πασχίζει να βγει από τη στενωπό της φθοράς. Αναλυτές επισημαίνουν έναν κίνδυνο: να μην περάσει για πολύ το «μήνυμα» της ΔΕΘ και να επανέλθει η ΝΔ σε τροχιά πτώσης ανάλογα με τα θέματα της επικαιρότητας. Με την παραδοχή κυβερνητικού παράγοντα, «πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να ανοίξει ξανά τα αφτιά του στον πολιτικό λόγο μας». Καθ’ οδόν προς τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, ο στόχος δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, εξού και η κυβερνητική έδρα επιδιώκει να ανακτήσει δυναμική μέσα από εμπροσθοβαρές σχέδιο, που θα μπορούσε να συνθέσει στα μάτια των πολιτών ένα συνεκτικό αφήγημα.

Τα δεξιότερα της ΝΔ

Άν κινηθούν οι πλάκες;

Το στοίχημα της επανασυσπείρωσης της ΝΔ είναι ανοιχτό και θα απαιτήσει διαδοχικές κινήσεις προσέγγισης της δεξιάς και της κεντροδεξιάς δεξαμενής. Δεν είναι μόνο η ανάγκη του Μητσοτάκη να πείσει ξανά τους κεντρογενείς που τον στήριξαν δύο φορές (εξού και οι προσπάθειες συμπίεσης του ΠΑΣΟΚ), αλλά προηγείται η ανάγκη να θωρακίσει τις δυνάμεις της ΝΔ στο βαθύτερο δεξιό φάσμα. Με βάση το exit poll των τελευταίων εθνικών εκλογών (με τη ΝΔ δηλαδή στο 40%), οι δεξιοί ψηφοφόροι έφτασαν στο 85% και οι κεντροδεξιοί στο 83,4% ενώ στην ευρωκάλπη (με τη ΝΔ στο 28%) τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα, έφτασαν στο 73,2% και στο 68,6%. Σήμερα σε μετρήσεις που δείχνουν τη ΝΔ στο 23% στην πρόθεση ψήφου, οι δεξιοί μετριούνται στο 41,9% και οι κεντροδεξιοί στο 60,4%. Οσον αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, τις κερδίζει όσο αυτές ανεβαίνουν: το 19,4% των χαμηλών εισοδημάτων, το 23,8% των μεσαίων και το 29,3% των υψηλών (GPO/Ιούλιος 2025). Παράλληλα με την αγωνία του Μαξίμου να κλείσει τη στρόφιγγα των διαρροών – είτε προς μικρότερα κόμματα είτε στη ζώνη των αναποφάσιστων –, υπάρχει η προοπτική να κινηθούν οι δεξιότερες πλάκες μέσω κίνησης του Αντώνη Σαμαρά. Η πιθανότητα αυτή εξακολουθεί να απασχολεί τους νεοδημοκρατικούς κύκλους και ευρύτερα τον (υπερ)δεξιό χώρο, με τους αναλυτές να συμφωνούν στο εξής: ένα κόμμα Σαμαρά, ανεξάρτητα από την επίδοσή του, μπορεί να μειώσει τις νεοδημοκρατικές πιθανότητες αυτοδυναμίας στην εθνική αναμέτρηση.

Εσωκομματικά

Αν υπάρξει αμφισβήτηση;

Στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο το κλίμα είναι – φαινομενικά – βελτιωμένο σε σχέση με τη βαριά ατμόσφαιρα με την οποία είχαν αναχωρήσει οι βουλευτές προς τις εκλογικές περιφέρειές τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Απαντες κρατούν στάση αναμονής για να μετρήσουν τις διαθέσεις στην κοινωνία αφότου αφομοιωθούν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες για το 2026. Οσο περισσότερο (θα) πιέζεται το κυβερνών κόμμα στις εστίες δυσφορίας και στα δικά της λάθη, τόσο (θα) εντείνονται και οι ανησυχίες των στελεχών για την επόμενη ημέρα τους, δημιουργώντας συνθήκες επικρίσεων έως αμφισβήτησης με παρασκηνιακή δελφινολογία – ιδίως από όσους μιλούν για κομμένες γέφυρες της ηγεσίας με την παραδοσιακή βάση της ΝΔ. Αρχικά αυτό μπορεί να αποτυπωθεί άμεσα είτε μέσα από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είτε με εκτός γραμμής δημόσιες εμφανίσεις. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – εν αναμονή του ανοίγματος νέων κύκλων, όπως μια νέα δικογραφία και η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής – είναι ένα από τα πεδία που απειλεί να ξαναφέρει στον αφρό τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Κι αυτό ενώ είναι ζητούμενο να καλυφθούν αποστάσεις ανάμεσα σε Μαξίμου και υπουργούς και σε μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στα εσωκομματικά υπάρχει και μία εκκρεμότητα: η απάντηση του μακεδόνα πρώην πρωθυπουργού στην κριτική του Μητσοτάκη (με τα περί «μακάριας ακινησίας») για την εξωτερική πολιτική της περιόδου 2004 – 2009, που θα φανεί πώς θα γράψει στη νεοδημοκρατική βάση. Η σκυτάλη περνάει σύντομα στον Κώστα Καραμανλή, που θα βρεθεί στο Ωδείο Αθηνών στη Ρηγίλλης στις 8 Οκτωβρίου για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθημερινότητα

Αν δεν μαζευτεί η ακρίβεια;

Το βάρος που η κυβέρνηση επιμένει να δίνει στη δέσμευση για «βελτίωση της καθημερινότητας» αρχίζει πια να προβληματίζει τους γαλάζιους. «Οσο υπάρχει εκεί έξω η ακρίβεια, το παιχνίδι θα πηγαίνει χαμένο σε άλλα πεδία. Τα άλυτα θέματα είναι πολλά, όμως πρέπει πρώτα να ελέγξουμε το μείζον» λέει βουλευτής στην Αττική. Αντίστοιχο προβληματισμό για τις πτυχές της ακρίβειας (μαζί με άλλα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες) κατέγραψαν τα κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν στις περιοδείες στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας μέχρι και την Παρασκευή. Η ακρίβεια παραμένει ο βασικός τροφοδότης της δυσαρέσκειας των πολιτών και στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί ότι χρειάζονται χειροπιαστές απαντήσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής που ροκανίζει τα εισοδήματα. Οι νέες δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος περί στήριξης των εισοδημάτων και περί διάθεσης «συγκρούσεων» καθώς και οι πρόσφατες, προ ΔΕΘ, προαναγγελίες για παρεμβάσεις συγκράτησης των τιμών θα πέφτουν πια στο κενό, όπως αγωνιούν οι βουλευτές της ΝΔ, εφόσον δεν μαζευτεί η κατάσταση στα σουπερμάρκετ – και όχι μόνο. Είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει εκ νέου εξηγήσεις από το Βελλίδειο, επιχειρώντας ένα πιο πειστικό σινιάλο προς τα ελληνικά νοικοκυριά.