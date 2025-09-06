Η Ειδική Κατασταλτική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε σε άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας, με θεαματική καταρρίχηση από κτίριο, στη νότια πύλη της ΔΕΘ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των επισκεπτών.

Στο σενάριο, ένας κακοποιός αρπάζει μια γυναίκα και την οδηγεί σε αυτοκίνητο με σκοπό να την κρατήσει όμηρο. Προτού προλάβει να πατήσει γκάζι, τα επίλεκτα στελέχη της ΕΚΑΜ πραγματοποιούν καταρρίχηση από ύψος αρκετών μέτρων, σπεύδουν αστραπιαία στο σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σώζουν την όμηρο και συλλαμβάνουν τον δράστη. Την ίδια ώρα, ελεύθερος σκοπευτής, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, καλύπτει την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την επίδειξη θα παρακολουθούσε και ο πρωθυπουργός, ωστόσο τελικά πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του. Στο κοινό βρέθηκαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο υπουργός συνεχάρη έναν προς έναν τους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ για τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Δείτε το βίντεο από την εντυπωσιακή άσκηση: