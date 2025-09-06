Το περίπτερο της McLaren, με το εντυπωσιακό αγωνιστικό αυτοκίνητο της Formula 1 σε περίοπτη θέση, αποτέλεσε την πρώτη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ετήσιας περιοδείας του στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Εκεί, πλήθος επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα σύμβολο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί την περιήγησή του στους χώρους της έκθεσης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΘ Τάσο Τζήκα, υπουργούς, βουλευτές, καθώς και κομματικά στελέχη.

Επισκέψεις σε περίπτερα

Η επόμενη στάση του κ. Μητσοτάκη ήταν το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου είχε μια σύντομη συζήτηση με αξιωματούχους του Στρατού. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού. Εκεί, παρουσία του υφυπουργού Γιάννη Βρούτση, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε επιδείξεις ενόργανης γυμναστικής και παγκόσμιων πρωταθλητριών στο τραμπολίνο, δηλώνοντας «εντυπωσιασμένος» από τις επιδόσεις. Δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με μικρούς αθλητές, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αθλητισμού στη νεολαία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαφές με πολίτες στα περίπτερα, ενώ το επόμενο σταθμό αποτέλεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί, παιδιά με αναπηρία, φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης», τον καλωσόρισαν παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια. Αμέσως μετά, επισκέφθηκε το περίπτερο του Υπουργείου Υγείας, όπου πραγματοποιείτο εκδήλωση υπό τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Στόχος μας η παράδοση ενός νέου, σύγχρονου ΕΣΥ μέσα σε δύο χρόνια

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του Υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη δουλειά του επιτελείου και τονίζοντας τη σημασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλους τους πολίτες.

Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η παράδοση ενός νέου, σύγχρονου ΕΣΥ μέσα σε δύο χρόνια, με βελτιωμένες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Κέντρα Υγείας και ενίσχυση της ψυχικής υγείας μέσω του MyHealth app.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό του ΕΣΥ και αναφέρθηκε στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που θα παραδοθεί το 2027, καθώς και στις καινοτόμες υπηρεσίες πρόληψης, αναγνωρισμένες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τόνισε ότι οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιολογούν τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και να υποδεικνύουν βελτιώσεις, ενώ κάλεσε σε αναγνώριση της προόδου και στην εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τη συνέπεια των δεσμεύσεών της στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Κοινωνική διάσταση και καινοτομία

Σε σύντομη συνομιλία με το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης σημειώνοντας: «πάντα καλύτεροι και γρηγορότεροι». Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το περίπτερο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη στην πρόληψη, ενώ σε στάση στο περίπτερο για τον Βιώσιμο Τουρισμό τον υποδέχθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ακολουθώντας την παράδοση των τελευταίων ετών, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε και από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη», όπου ευχήθηκε χαρακτηριστικά «στην υγεία σας» στους παρευρισκόμενους, σηκώνοντας το ποτήρι του.

Επαφές με μέσα ενημέρωσης και ενεργειακό τομέα

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε περάσει από το περίπτερο της ΕΡΤ, ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Επισκέφθηκε επίσης τα ειδησεογραφικά sites Thestival και Voria, το «1555 Εξυπηρέτηση Πολιτών», το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, αλλά και τα περίπτερα των εταιρειών Metlen Energy & Metals και Hellenic Energy. Σε μια συμβολική χειρονομία, ο πρόεδρος της Hellenic Energy του προσέφερε μια μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και το όνομα «Μητσοτάκης» στην πλάτη, τιμώντας τον πρωθυπουργό για την παρουσία του.

Η περιοδεία του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερη στιγμή στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ ο Σύλλογος του δώρισε μια ανθοδέσμη και μια μπάλα, σε κλίμα συγκίνησης και τοπικής περηφάνειας.