Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παρών στον αγιασμό που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε σήμερα τις πύλες της για το κοινό.

Το θρησκευτικό τελετουργικό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος μετέφερε στους παρευρισκόμενους το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην έναρξη των εργασιών της φετινής διοργάνωσης.

Παρόντες στην τελετή αγιασμού ήταν, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και αρκετοί υπουργοί και βουλευτές. Στην εκδήλωση παρέστη ακόμα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ενώ τη ΔΕΘ-Helexpo εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, Τάσος Τζήκας.