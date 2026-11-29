Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, ο στόχος της αποστολής είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Το Ισραήλ και η Γάζα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την είσοδο της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο ενός αρχικού πιλοτικού προγράμματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, ο στόχος της αποστολής είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς.

«Ο στόχος του Ισραήλ είναι σαφής και παραμένει αμετάβλητος: ο αφοπλισμός της Χαμάς», υπογραμμίζει το υπουργείο στην επίσημη ανακοίνωσή του.

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Όπως επισημαίνεται, το Ισραήλ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ και το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση συμφωνιών και τονίζει ότι: «Καμία ανοικοδόμηση στη Γάζα δεν πρόκειται να ξεκινήσει προτού αφοπλιστεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί ολόκληρη η Λωρίδα».