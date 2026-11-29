Σε ένα ντέρμπι με εντυπωσιακή εξέλιξη, δύο ανατροπές στο σκορ και δραματικό φινάλε, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ, χάρη σε κεφαλιά του Ζίνι στις καθυστερήσεις.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επέστρεψε από το 2-0, ισοφάρισε μέσα σε τρία λεπτά με τους Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ, όμως η Ένωση βρήκε την τελευταία λέξη και πανηγύρισε τη νίκη στο ντέρμπι των Δικεφάλων.

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Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα με τον Γιόβιτς, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε δύο δοκάρια

Παρά την έντονη βροχόπτωση, οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί από το πρώτο λεπτό να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Ο Μπανζά συμμετείχε στις πρώτες δύο επικίνδυνες προσπάθειες των φιλοξενούμενων.

Αρχικά, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Σανταμαρία, γύρισε την μπάλα προς τον Εντιαγέ, όμως ο Πήλιος τοποθετήθηκε σωστά και δεν του επέτρεψε να κοντρολάρει.

Στη δεύτερη περίπτωση, Ρέλβας και Μουκουντί συγκρούστηκαν στον αέρα, με τον Μπανζά να βγαίνει απέναντι από τον Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε, ωστόσο η φάση είχε σταματήσει για οφσάιντ.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ συνέχισε να προκαλεί προβλήματα στην άμυνα της Ένωσης και στο 4ο λεπτό έφτασε μια ανάσα από το γκολ.

Αφού κινήθηκε στην πλάτη του Ρέλβας και τον απέφυγε με ωραία ντρίμπλα, επιχείρησε διαγώνιο σουτ από τα αριστερά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

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Η έντονη βροχή δυσκόλεψε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, με τον Μπανζά να χάνει ακόμη μία ευκαιρία στο 9′.

Ο επιθετικός του Δικεφάλου βρέθηκε ξανά στην πλάτη του Ρέλβας, όμως το κοντρόλ του δεν ήταν καλό και στη συνέχεια γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χαθεί η προοπτική μιας επικίνδυνης επίθεσης.

Στο 12′, ο ίδιος συνεργάστηκε εκ νέου με τον Σανταμαρία, αλλά αυτή τη φορά ο Ρέλβας παρενέβη με το πόδι και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η πρώτη αξιόλογη απειλή της ΑΕΚ καταγράφηκε στο 14ο λεπτό. Ο Γιόβιτς κέρδισε τη μονομαχία στον χώρο του κέντρου και έδωσε στον Ρότα, ο οποίος προχώρησε με την μπάλα και επιχείρησε το σουτ, στέλνοντάς την πάνω από την εστία του Τσιφτσή.

Δύο λεπτά αργότερα, η Ένωση ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Γιαννούλη πάνω στον Κοϊτά.

Ο διαιτητής, έπειτα και από τη συνεννόηση με το VAR, έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

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Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την επιθετική του διάθεση και στο 21′ απείλησε ξανά, με τον Ζίβκοβιτς να επιχειρεί διαγώνιο σουτ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο Στρακόσα.

Στο 24ο λεπτό, όμως, η ΑΕΚ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η φάση ξεκίνησε από εξαιρετική συνεργασία των Μάγιερ και Βάργκα, με τον πρώτο να παίρνει ξανά την μπάλα και να συνδυάζεται με τον Πήλιο.

Ο αριστερός μπακ της Ένωσης γύρισε συρτά προς την περιοχή και ο Λούκα Γιόβιτς εκτέλεσε στην απέναντι γωνία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το γκολ, ο ρυθμός έπεσε προσωρινά και για περίπου επτά λεπτά η κατοχή εναλλασσόταν ανάμεσα στις δύο ομάδες, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια σημαντική ευκαιρία.

Στο 31′, οι Μάγιερ και Πήλιος συνεργάστηκαν ξανά, με τον δεύτερο να επιχειρεί συρτή σέντρα, αλλά τον Κόστα να απομακρύνει τον κίνδυνο.

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Δύο λεπτά αργότερα, ο Πήλιος ανέβηκε εκ νέου από την αριστερή πλευρά, αυτή τη φορά έπειτα από σέντρα του Κοϊτά, όμως δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα.

Η ΑΕΚ είχε πλέον πάρει τον έλεγχο και στο 34′ ο Γιόβιτς δοκίμασε ξανά το σουτ, χωρίς όμως να βάλει δύσκολα στον Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 36′. Ο Κένι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μπανζά πήρε την κεφαλιά, όμως για δεύτερη φορά στο πρώτο ημίχρονο η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Μπανζά κέρδισε την εναέρια μονομαχία με τον Ρέλβας και ο Εντιαγέ εκείνη με τον Μουκουντί, με αποτέλεσμα να βρεθεί απέναντι από τον Στρακόσα.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όμως, αντέδρασε εντυπωσιακά και απέκρουσε με το δεξί πόδι, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

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Έτσι, παρά τις σημαντικές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ και τα δύο δοκάρια του Μπανζά, η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0, χάρη στο γκολ του Γιόβιτς.

Ο Τσιφτσής κράτησε τον ΠΑΟΚ, ο Κοϊτά έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων

Τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους βρήκαν την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας και τον ΠΑΟΚ να αναζητά με βαθιές μεταβιβάσεις την πλάτη των κεντρικών αμυντικών της Ένωσης.

Οι δύο ομάδες, ωστόσο, δεν κατάφεραν αρχικά να δημιουργήσουν κάποια σημαντική ευκαιρία.

Αυτό άλλαξε στο 53ο λεπτό, όταν ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές για να κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Αρχικά, απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Μάγιερ από τα αριστερά, ενώ στη συνέχεια σταμάτησε και την προσπάθεια του Βάργκα, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ.

Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Στρακόσα ήταν εκείνος που κράτησε το μηδέν για την ΑΕΚ, καθώς ο Κένι έφυγε στην αντεπίθεση και γύρισε συρτά στον Εντιαγέ, ο οποίος δεν κατάφερε να τον νικήσει από κοντινή απόσταση.

Το παιχνίδι απέκτησε ξανά ρυθμό και στο 55′ ο Γιαννούλης σέντραρε προς τον Μπανζά.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ κοντρόλαρε στην καρδιά της περιοχής, όμως δεν βρήκε σωστά την μπάλα και η προσπάθειά του κατέληξε άουτ. Στο 57′, ο Λουτσέσκου προχώρησε στην πρώτη του αλλαγή, με τον Λουσέ να αντικαθιστά τον Ουγκρεσιτς.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, η ΑΕΚ πλησίασε ξανά στο δεύτερο γκολ. Ο Μάγιερ συνεργάστηκε με τον Γιόβιτς, ο οποίος απέφυγε με ντρίμπλα τον Κόστα και εκτέλεσε, αλλά ο Τσιφτσής πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική επέμβαση, κρατώντας τους Θεσσαλονικείς μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Η αντίσταση του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς κέρδισε ακόμη μία μονομαχία στον χώρο του κέντρου και τροφοδότησε τον Μάγιερ.

Εκείνος βρήκε τον ελεύθερο Κοϊτά, ο οποίος κινήθηκε στον χώρο, απέφυγε τον Γιαννούλη και εκτέλεσε τον Τσιφτσή για το 2-0 της Ένωσης.

Στην αρχή της φάσης, ο Βάργκα είχε δεχθεί ένα δυνατό μαρκάρισμα και είχε αποχωρήσει προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ούγγρος επιθετικός, πάντως, ήταν σε θέση να συνεχίσει και επέστρεψε στο 65′.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με δύο γκολ σε τρία λεπτά

Στο 66ο λεπτό προέκυψε αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σανταμαρία αποχώρησε τραυματίας, με τον Ντεσπόντοφ να περνά στη θέση του.

Την ίδια στιγμή, ούτε ο Βάργκα μπορούσε να συνεχίσει και ο Ζίνι μπήκε στη θέση του, απειλώντας σχεδόν αμέσως. Ο νεοεισελθών επιθετικός βρέθηκε σε κενό χώρο έπειτα από κάθετη πάσα του Γιόβιτς, όμως το σουτ του δεν ήταν καλό.

Στο 68′, ο Λουτσέσκου προχώρησε σε ακόμη μία αλλαγή, με τον Μύθου να αντικαθιστά τον Μπανζά.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε αισθητή την παρουσία του από την πρώτη στιγμή, κερδίζοντας μονομαχία μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ και παίζοντας με το κεφάλι προς τον Εντιαγέ. Εκείνος γύρισε στον Λουσέ, αλλά το σουτ του τελευταίου κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Η πίεση του ΠΑΟΚ απέδωσε καρπούς στο 74′. Ο Μύθου έδωσε την πρώτη πάσα στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Εντιαγέ και βρέθηκε ξανά στην καρδιά της περιοχής. Ο Σέρβος εκτέλεσε από κοντά και μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ντέρμπι.

Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί και μόλις τρία λεπτά αργότερα έφεραν το παιχνίδι στα ίσα. Αυτή τη φορά ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού, στέλνοντας τη σέντρα στην καρδιά της περιοχής.

Ο Εντιαγέ κέρδισε κατά κράτος τον Μουκουντί στον αέρα και με κοντινή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-2, ισοφαρίζοντας μέσα σε ένα τρίλεπτο και αλλάζοντας πλήρως τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Ο Ζίνι έκρινε το ντέρμπι στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΚ δεν επηρεάστηκε από την ισοφάριση και προσπάθησε να ανακτήσει άμεσα το προβάδισμα. Στο 80′, ο Ζίνι δημιούργησε για τον Κάιρινεν, όμως ο Χατζηδιάκος πρόλαβε να βάλει σωστά το πόδι του στο σουτ του Φινλανδού και να παραχωρήσει κόρνερ.

Στο 83ο λεπτό, ο Μάγιερ και ο Κάιρινεν αποχώρησαν, με τους Γκατσίνοβιτς και Μάνταλο να περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έφτασε κοντά σε μια εντυπωσιακή ανατροπή στο 84′.

Ο Μύθου βρέθηκε λίγο έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε στον Ρέλβας και πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Δύο λεπτά αργότερα, ο νεαρός επιθετικός πήρε ξανά την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, έπειτα από σέντρα του Ζίβκοβιτς, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω.

Η ΑΕΚ απάντησε στο 89ο λεπτό, όταν ο Κοϊτά συνεργάστηκε με τον Μάνταλο και τροφοδότησε τον Ζίνι.

Το σουτ του Ανγκολέζου απέκρουσε με εξαιρετική προβολή ο Κόστα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γκατσίνοβιτς επιχείρησε νέο σουτ, το οποίο σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών του ΠΑΟΚ.

Η τελευταία λέξη, όμως, ανήκε στην Ένωση. Στις καθυστερήσεις, ο Μαρίν βρέθηκε μέσα στην περιοχή και πάσαρε δεξιά στον Κοϊτά.

Ο τελευταίος έκανε τη σέντρα προς την καρδιά της περιοχής, όπου ο Ζίνι ήταν αμαρκάριστος και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2. Η ΑΕΚ πήρε ξανά το προβάδισμα στην πιο κρίσιμη στιγμή και πανηγύρισε μια δραματική νίκη στο ντέρμπι των Δικεφάλων.