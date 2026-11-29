Η Ντόρτμουντ έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών της Μπάγερν και να διευρύνει τη διαφορά της στην κορυφή της Bundesliga.

Παρότι προηγήθηκε στο ντέρμπι με τη Λεβερκούζεν, γνώρισε την ήττα με 2-1, ενώ η αναγκαστική αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα λόγω τραυματισμού προκάλεσε ανησυχία.

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Η ομάδα του Νίκο Κόβατς παρέμεινε στους 24 βαθμούς και στην πρώτη θέση, όμως πλέον η Λεβερκούζεν βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πίσω της, έχοντας φτάσει τους 22.

Το ματς

Η Ντόρτμουντ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα στο 8ο λεπτό.

Ο Καρέτσας πέρασε την μπάλα από τον Γκουτιέρεζ, έκλεψε ψηλά και στη συνέχεια ο Ενμέτσα, με εξαιρετική ατομική προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Φλέκεν για το 1-0.

Η Λεβερκούζεν προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μάζα να αστοχεί στο 20′, ενώ ο Κόμπελ πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις στις προσπάθειες των Σικ και Μορέιρα.

Ωστόσο, το παιχνίδι πήρε διαφορετική τροπή για την Ντόρτμουντ στο 39ο λεπτό, όταν ο Καρέτσας τραυματίστηκε έπειτα από μαρκάρισμα του Μεδίνα και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τον Σίλβα να περνά στη θέση του.

Η Μπορούσια βρήκε ξανά δίχτυα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Σλότερμπεκ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

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Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, με τον Ενμέτσα να βγάζει τον Γκιρασί απέναντι από τον Φλέκεν στο 55′, αλλά τον Ολλανδό τερματοφύλακα να αντιδρά αποτελεσματικά.

Η Λεβερκούζεν ισοφάρισε στο 68′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκαρσία, ο Πάτρικ Σικ πήρε την κεφαλιά, νίκησε τον Μπέλιγχαμ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόμπελ για το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 80ο λεπτό. Η προσπάθεια του Ντιαμπί πήρε ύψος και ο Εζεκιέλ Φερνάντεζ κέρδισε την εναέρια μονομαχία με τον Σλότερμπεκ, διαμορφώνοντας το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.

Η Ντόρτμουντ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά το σουτ του Ενουανέρι στο 82′ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Κόμπελ απέτρεψε τρίτο γκολ σε προσπάθεια του Ντιαμπί στο 84′, ενώ λίγο αργότερα ο Τσουκουεμέκα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη δική του ευκαιρία από πλεονεκτική θέση.

Έτσι, η Λεβερκούζεν έφυγε με το διπλό από το Βεστφάλεν, υποχρεώνοντας την Ντόρτμουντ στην πρώτη φετινή ήττα της.

Ντόρτμουντ (Κόβατς): Κόμπελ, Γκαντού, Άντον (70′ Μπενσεμπαϊνί), Σλότερμπεκ, Φέερμαν, Σβένσον, Μπέλιγχαμ (70′ Ενουανέρι), Ενμέτσα, Μπάιερ (70′ Τσουκουεμέκα), Καρέτσας (39′ Σίλβα), Γκιρασί (62′ Ρίερσον).

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Μαρτίνεθ): Φλέκεν, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Μεδίνα, Γκουτιέρεζ, Γκαρσία, Φερνάντες, Τέλα (61′ Ντιαμπί), Μάζα (88′ Κοφάνε), Μορέιρα (76′ Τιλμαν), Σικ (88′ Ντουέ).