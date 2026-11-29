Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί του Άρη, αναφερόμενος στη συμπαράσταση που δέχθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας μετά την απώλεια του πατέρα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ένα σημαντικό τρίποντο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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Για τον Βάσκο προπονητή, ωστόσο, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και σε προσωπικό επίπεδο. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ενημερώθηκε για τον θάνατο του πατέρα του, με αποτέλεσμα να βιώνει βαρύ πένθος.

Μετά το τέλος του αγώνα, μιλώντας στην κάμερα της NOVA, ο Αλγουαθίλ ευχαρίστησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τη στήριξη που του προσέφεραν, τονίζοντας πως αποτελούν για εκείνον μια δεύτερη οικογένεια και πως η στάση τους τον βοήθησε να βρει παρηγοριά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για την αποτελεσματικότητα του Σίλβα και την ποιότητα του Φορτούνη: «Η δουλειά που έκλαναν τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σημαντική, ήταν δύσκολη εβδομάδα, καταναλώσαμε δυνάμεις στο ματς με τη Μίλαν.

Κάναμε ομαδική προσπάθεια, δώσαμε ό,τι είχαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για τις ιδιαίτερες μέρες μετά την απώλειά του πατέρα του: «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, δεν μπόρεσα να φύγω να τον αποχαιρετήσω.

Νιώθω πως βρίσκομαι σε μία καινούργια οικογένεια, νιώθω ευγνωμοσύνη σε όλους τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, με έκαναν να νιώσω παρηγοριά».