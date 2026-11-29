Κατηγορηματικά διαψεύδουν από τον Παναθηναϊκό τα δημοσιεύματα από τη Σουηδία που ήθελαν τους «πράσινους» να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ίσακ Μπιέρκεμπο ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το όνομα του Σουηδού εξτρέμ της Σίριους βρέθηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο του «Τριφυλλιού», ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη χώρα του, κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον ελληνικό σύλλογο, μιλώντας με κολακευτικά λόγια για τον Παναθηναϊκό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, από την πλευρά των «πράσινων» ξεκαθαρίζεται ότι η περίπτωση του Μπιέρκεμπο δεν απασχολεί τον σύλλογο.

H απόκτηση ακραίου επιθετικού αποτελεί βασική προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ωστόσο οι άνθρωποι του «Τριφυλλιού» εξετάζουν άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν από τον σύλλογο.