Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται μάλιστα και ο σύζυγός της influencer, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις συγκεκριμένες υποθέσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση της 36χρονης influencer που συνελήφθη για υποθέσεις απάτης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η συμπεριφορά της απέναντι στους αστυνομικούς αμέσως μετά τη σύλληψή της, αλλά και ο φερόμενος ρόλος του συζύγου της στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, η 36χρονη εμφανίστηκε ιδιαίτερα εριστική κατά τη μεταφορά της στο αστυνομικό τμήμα, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μια φράση που προκαλεί αίσθηση: «Για να ανέβω level πάτησα μερικά κεφάλια. Είναι η αλήθεια».

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Η συγκεκριμένη αναφορά εκτιμάται ότι ενδεχομένως να σχετίζεται με τα πρόσωπα που φέρεται να προσέγγιζε, αποσπώντας από αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς ερευνούν τις επαφές της 36χρονης, καθώς και το σύνολο των καταγγελιών που έχουν γίνει σε βάρος της τα προηγούμενα χρόνια.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται μάλιστα και ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε βάρος του έχει επίσης υποβληθεί μήνυση.

Τα μηνύματα του συζύγου της με θύμα που έδωσε 30.000 ευρώ

Το MEGA έφερε στη δημοσιότητα μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο σύζυγος της influencer με ένα από τα θύματα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε καταβάλει 30.000 ευρώ για την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο δεν παρέλαβε ποτέ. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή, ο σύζυγος της 36χρονης φέρεται να προσπαθούσε να τον πείσει να προχωρήσει και σε δεύτερη αγορά αυτοκινήτου.

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Στα μηνύματα που παρουσίασε το MEGA, ο σύζυγος της influencer εμφανίζεται να του προτείνει να συγκεντρώσουν επιπλέον 30.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ευκαιρία.

«Αν βάλουμε λεφτά μέχρι αύριο 30.000 ευρώ. Τώρα μίλησα», του γράφει χαρακτηριστικά.

Ο συνομιλητής του εκφράζει τις επιφυλάξεις του, ρωτώντας τον: «Μήπως μας τα φάνε;».

«Όχι, με τίποτα. Σε αυτό είμαι εγγύηση εγώ», φέρεται να απαντά ο σύζυγος της 36χρονης.

Όταν το υποψήφιο θύμα τού επισημαίνει ότι η άλλη πλευρά απέρριψε την πρόταση, εκείνος συνεχίζει την προσπάθεια πειθούς, επικαλούμενος ακόμη και τον πατέρα του.

«Φαντάσου πήρα τον πατέρα μου και μου λέει έντεκα χιλιάδες έχω όλα, όλα. Δέκα χιλιάδες έλα πάρτα γιατί ξέρει αν πάρω τηλ. για τέτοιο εργαλείο είναι ευκαιρία. Αλλιώς κι εγώ δεν μ’ αρέσει να δανείζομαι», αναφέρει στο μήνυμά του.

Από τη συγκεκριμένη συνομιλία προκύπτει ότι ο σύζυγος της influencer φέρεται να προσπαθούσε να εξασφαλίσει επιπλέον χρήματα από το ίδιο πρόσωπο, παρουσιάζοντας την αγορά ενός δεύτερου πολυτελούς αυτοκινήτου ως ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί.

Οι αποκαλύψεις αυτές προσθέτουν νέα στοιχεία στην έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι εξετάζουν πλέον όχι μόνο τη φερόμενη δράση της 36χρονης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της φέρεται να συμμετείχε στις επίμαχες συναλλαγές.