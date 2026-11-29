Συνεπιβάτες του προσπάθησαν επί ώρα να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11) στο πλοίο Blue Star Paros, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου επιστροφής από Μύκονο, Τήνο και Σύρο προς τον Πειραιά, με έναν επιβάτη ηλικίας περίπου 55 ετών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το Cyclades24, ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι συνεπιβάτες του, ενώ από τα μεγάφωνα έγινε έκκληση για την παρουσία γιατρού, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για καρδιακό επεισόδιο. Ακολούθησαν επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι οποίες συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Το Blue Star Paros κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά περίπου στις 21:15. Με ανακοίνωση προς τους επιβάτες ζητήθηκε να παραμείνουν στις θέσεις τους, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διευκολυνθεί η επιχείρηση παραλαβής του άνδρα από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που επιβιβάστηκε αμέσως στο πλοίο.

Ο άτυχος άνδρας παραλήφθηκε με φορείο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε στο λιμάνι, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, οι προσπάθειες να σωθεί η ζωή του δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.