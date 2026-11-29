Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης.

Ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ έπειτα από εξαιρετική ομαδική συνεργασία των «ερυθρόλευκων».

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Ο Φορτούνης βρήκε τον Ρόκα, εκείνος τροφοδότησε τον Σάλιακα που κινήθηκε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, με τον Ζότα να κοντρολάρει και να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι.

Στο 78ο λεπτό, ο Ζότα χτύπησε ξανά. Ο Φορτούνης τον έβγαλε με εξαιρετική πάσα στην πλάτη της άμυνας του Άρη και ο Πορτογάλος, αφού βρέθηκε απέναντι από τον Βέλιο, τον νίκησε με υπέροχο σκαφτό πλασέ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.