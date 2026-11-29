Στο Ηράκλειο, οι τοπικές αρχές προχωρούν στη διάθεση κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής στέγαση εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και μικρά παιδιά

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στο νησί έχει φτάσει τους 3.300. Η συνεχής αύξηση των αφίξεων, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και το απαγορευτικό απόπλου, δυσχεραίνει σημαντικά τη διαχείριση της κατάστασης.

Στο Ηράκλειο, οι τοπικές αρχές προχωρούν στη διάθεση κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής στέγαση εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και μικρά παιδιά.

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Την ίδια ώρα, στη Γαύδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός επιχείρησης διάσωσης από την ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό περίπου 40 μεταναστών, οι οποίοι παραμένουν σε απόκρημνη και δύσβατη ακτή, στην περιοχή του Φάρου.

Στους 3.300 οι μετανάστες στην Κρήτη – Η κατανομή ανά περιοχή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας του νησιού έχει φτάσει τους 3.300.

Ειδικότερα:

Ηράκλειο: Περισσότεροι από 1.750 άνθρωποι.

Αγυιά Χανίων: Περίπου 800 άνθρωποι.

Ιεράπετρα Λασιθίου: Περίπου 750 άνθρωποι.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω την Κυριακή (29/11), καθώς καταγράφηκαν τρεις νέες αφίξεις, με συνολικά 245 μετανάστες.

Συγκεκριμένα, 142 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, 47 στην Ιεράπετρα, ενώ ακόμη 56 διασώθηκαν από παραπλέον πλοίο ανοιχτά της Γαύδου.

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Ηράκλειο: Στα Δύο Αοράκια μεταφέρονται μετανάστες λόγω της κακοκαιρίας

Στο κλειστό αθλητικό συγκρότημα στα Δύο Αοράκια, στη Νέα Αλικαρνασσό, μεταφέρθηκαν οι πρώτοι μετανάστες που είχαν περάσει τη νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Πολλοί από αυτούς, ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά, είχαν παραμείνει σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο, εκτεθειμένοι στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Έπειτα από συνεννόηση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Λιμενικού Σώματος, αποφασίστηκε η μεταφορά όσων δεν βρίσκονταν στον παλιό εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού στα δύο βοηθητικά γήπεδα μπάσκετ του συγκροτήματος.

Για την κάλυψη των αναγκών τους μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις στρώματα, υπνόσακοι, τρόφιμα και νερό, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 1.000 ανθρώπων.

Προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών είναι να εξασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να διανυκτερεύσει σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, εφόσον χρειαστεί, υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει και το μεγάλο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ίδιου συγκροτήματος.

Απαγορευτικό απόπλου: Παραμένουν στην Κρήτη περίπου 200 μετανάστες

Πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των προσωρινών δομών δημιουργεί το απαγορευτικό απόπλου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν αναστείλει τις προγραμματισμένες μεταφορές προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, περίπου 200 μετανάστες επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής, ωστόσο η μετακίνησή τους δεν κατέστη δυνατή λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αναχωρήσει από το Λαύριο ούτε το πλοίο που έχει ναυλωθεί για την απευθείας μεταφορά μεταναστών σε δομές φιλοξενίας στην υπόλοιπη χώρα.

Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που επρόκειτο να μετακινηθούν παραμένουν προσωρινά στο νησί, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη γεμάτες δομές, την ώρα που καταγράφονται νέες αφίξεις.

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Γαύδος: Νυχτερινή επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό 40 μεταναστών

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στη νότια Γαύδο, όπου περίπου 40 μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Φάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι άνθρωποι αποβιβάστηκαν στην περιοχή τις προηγούμενες ώρες, χωρίς να εντοπιστούν αρχικά από τις αρχές. Στη συνέχεια βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε δύσβατο σημείο, από το οποίο δεν μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Καθώς η προσέγγιση από τη θάλασσα δεν είναι εφικτή, αποφασίστηκε η οργάνωση επιχείρησης από την ξηρά.

Για τον σκοπό αυτό, σκάφος του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε από την Αγία Γαλήνη με προορισμό τη Γαύδο, μεταφέροντας οκτώ μέλη της ΕΜΑΚ.

Επίσης, ο σχεδιασμός προβλέπει την προσέγγιση των εγκλωβισμένων από τη στεριά και τη χρήση σχοινιών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Η επιχείρηση έχει προγραμματιστεί για τις νυχτερινές ώρες, με τις αρχές να καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκαλούν το απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής και η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.