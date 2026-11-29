Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στο Αγρίνιο συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά από μαραθώνια διαδικασία απολογιών που διήρκεσε περισσότερες από 9 ώρες, οι γονείς της 15χρονης από το Αγρίνιο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι την εξέδιδαν από την ηλικία των 8 ετών σε συγχωριανούς τους. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή τους.

Η μητέρα αντιμετωπίζει το βαρύτερο κατηγορητήριο, καθώς διώκεται για μαστροπεία και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ είναι η μοναδική από τους κατηγορούμενους που αντιμετωπίζει και την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε βιασμό.

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Νωρίτερα, τον δρόμο για τη φυλακή είχαν πάρει ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απολογίες των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η καταγγελία της 15χρονης και οι πέντε άνδρες

Όπως έχει γίνει γνωστό, η 15χρονη φέρεται να έχει υποδείξει την ίδια της τη μητέρα ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών.

Το κορίτσι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.