Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος και ιδιώτη δύτη, ενώ η περιοχή της μαρίνας έχει αποκλειστεί

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου ναυτικού που έπεσε στη θάλασσα στη Μαρίνα Φλοίσβου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος και ιδιώτη δύτη, ενώ η περιοχή της μαρίνας έχει αποκλειστεί.

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Η εξαφάνιση του 31χρονου έγινε αντιληπτή το πρωί της Κυριακής (29/11), όταν η σύζυγός του επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς να λάβει απάντηση. Ανησυχώντας για την τύχη του, επικοινώνησε αρχικά με συνάδελφό του.

Στη συνέχεια, ο καπετάνιος της θαλαμηγού στην οποία εργαζόταν ο 31χρονος μετέβη στο σκάφος, προκειμένου να διαπιστώσει πού βρίσκεται. Ωστόσο, δεν κατάφερε να τον εντοπίσει, ενώ βρήκε στο εσωτερικό της θαλαμηγού το κινητό τηλέφωνο, τα ρούχα, τα παπούτσια και άλλα προσωπικά του αντικείμενα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι αναζητήσεις από τους συναδέλφους του, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη των ερευνών αποτέλεσε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η πτώση του 31χρονου στη θάλασσα, την ώρα που στην περιοχή έβρεχε καταρρακτωδώς.

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Συγκλονίζει η σύζυγός του: «Δεν ξέρω τι να κάνω με δύο παιδιά»

Τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια του αγνοούμενου ναυτικού περιέγραψε η σύζυγός του, μιλώντας στο Star.

Η ίδια αναφέρθηκε στις προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του.

«Και κύμα και βροχή, δεν ξέρω τώρα… Πρωί πήγε το παιδί να αλλάξει τη βάρδια. Μπαίνει μέσα και όλα τα ρούχα εκεί, παπούτσια εκεί, κινητό εκεί, μέσα στη βροχή. Και αυτός τίποτα και ψάχνει πάλι. Βρήκαν μία κάμερα που βλέπει ότι πήγε στη θάλασσα, τώρα είναι πιο δύσκολα. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω με δύο παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος βρισκόταν στη μαρίνα το βράδυ του Σαββάτου (28/11). Από το βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να προκύπτει ότι επιχείρησε να πηδήξει προς τη θαλαμηγό, έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στη θάλασσα.

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Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.

Από τη στιγμή της πτώσης του, τα ίχνη του αγνοούνται, ενώ οι συνάδελφοί του εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής.

Η ενημέρωση του Λιμενικού

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Φάνης Μπαλατσούκας, δήλωσε ότι οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 11:00 το πρωί της Κυριακής από γειτονικό σκάφος για την εξαφάνιση του ναυτικού.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η οικογένεια και οι συνάδελφοί του εξακολουθούν να ζουν ώρες αγωνίας, ελπίζοντας να εντοπιστεί ζωντανός.